陳亞蘭來了！宣布參戰大港開唱 對尬金曲大咖樂團

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳亞蘭力挺大港開唱音樂祭，她要與金曲樂團血肉果汁機共演，傳統歌仔戲與台式金屬將碰撞出精采火花，上演「雙金能量」的現場音樂對決。另外最早公開參戰的綜藝天王陽帆，也確定與怕胖團限定登台，除了會一同獻唱多首人氣歌曲，消失螢光幕許久的經典角色「陽婆婆」更有機會現身。

繼許富凱之後，血肉果汁機再次與台語唱將在大港開唱舞台過招，如何把台式金屬與傳統戲曲兩種台味精神結合，相信是所有樂迷最期待的環節。團員期待表示：「每年的大港都要給觀眾不一樣的驚喜，今年不只是能和國寶級歌手亞蘭姐合作，更會獻上我們的新歌！」

陳亞蘭憑著《嘉慶君遊台灣》首次以男性角色奪下金鐘獎，對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港？」，她特別賣關子，邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

此外，怕胖團對於要跟前輩陽帆合作也很期待，團員表示：「得知陽帆大哥指定要跟我們合作時，實在受寵若驚，過去在網路上看到他精彩的『視覺系』演出，還有多樣台灣電視史重要代表角色，能跟他一起在大港留下歷史一頁，期盼開啟大家塵封內心許久的集體記憶。」

