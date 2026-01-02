自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳亞蘭來了！宣布參戰大港開唱 對尬金曲大咖樂團

陳亞蘭將與血肉果汁機在大港開唱同台。（出日音樂提供）陳亞蘭將與血肉果汁機在大港開唱同台。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳亞蘭力挺大港開唱音樂祭，她要與金曲樂團血肉果汁機共演，傳統歌仔戲與台式金屬將碰撞出精采火花，上演「雙金能量」的現場音樂對決。另外最早公開參戰的綜藝天王陽帆，也確定與怕胖團限定登台，除了會一同獻唱多首人氣歌曲，消失螢光幕許久的經典角色「陽婆婆」更有機會現身。

金曲樂團血肉果汁機。（出日音樂提供）金曲樂團血肉果汁機。（出日音樂提供）

繼許富凱之後，血肉果汁機再次與台語唱將在大港開唱舞台過招，如何把台式金屬與傳統戲曲兩種台味精神結合，相信是所有樂迷最期待的環節。團員期待表示：「每年的大港都要給觀眾不一樣的驚喜，今年不只是能和國寶級歌手亞蘭姐合作，更會獻上我們的新歌！」

陳亞蘭憑著《嘉慶君遊台灣》首次以男性角色奪下金鐘獎，對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港？」，她特別賣關子，邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

此外，怕胖團對於要跟前輩陽帆合作也很期待，團員表示：「得知陽帆大哥指定要跟我們合作時，實在受寵若驚，過去在網路上看到他精彩的『視覺系』演出，還有多樣台灣電視史重要代表角色，能跟他一起在大港留下歷史一頁，期盼開啟大家塵封內心許久的集體記憶。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中