娛樂 電影

《冠軍之路》猛創台灣影史雙紀錄！《大濛》穩住票房飆破8千萬

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《冠軍之路》於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全台票房合計衝破862萬，總票房累計978萬，一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全台票房冠軍」兩項記錄。

紀錄片《冠軍之路》讓球迷看到直呼「眼淚像水龍頭一樣，完全關不住」。（牽猴子提供）紀錄片《冠軍之路》讓球迷看到直呼「眼淚像水龍頭一樣，完全關不住」。（牽猴子提供）

導演龍男以撒克凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1）日臺灣兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡；中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到臺中戲院參與映後活動，已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌更用「不看可惜」4字力推。

中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（牽猴子提供）中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（牽猴子提供）

蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」。

他形容《冠軍之路》非常勵志，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員，更不忘分享觀影後的4症狀，要大家「入場前先按自己的『體質』選擇裝備，以免在戲院措手不及」。

第62屆金馬獎最大贏家《大濛》全台票房正式突破8000萬。（華文創提供）第62屆金馬獎最大贏家《大濛》全台票房正式突破8000萬。（華文創提供）

此外，票房傳捷報的還有第62屆金馬獎最大贏家《大濛》，在台上映42天以堅強韌性和好口碑穩住票房，全台票房正式突破8000萬！《冠軍之路》、《大濛》全台上映中。

