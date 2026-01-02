自由電子報
娛樂 最新消息

玄彬周旋兩女！急否認是渣男：只是有共鳴

玄彬於《韓國製造》周旋於女子之間。（Disney+提供）玄彬於《韓國製造》周旋於女子之間。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《韓國製造》收視亮眼，玄彬、鄭雨盛除了持續互相來回拉扯之外，玄彬更為了開拓自己的販毒帝國，和陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安打交道，還要應付想掌控全日本冰毒的池田黑幫，努力在各方勢力間周旋生存。玄彬日前受訪，開玩笑強調，自己的角色絕非渣男，「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物」，因此自己才會在某些時刻對她們產生共鳴。

《韓國製造》元志安、玄彬。（Disney+提供）《韓國製造》元志安、玄彬。（Disney+提供）

玄彬在新劇《韓國製造》中飾演表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟的白冀兌，在最新劇情中也揭露了看似冷酷的白冀兌背後身世，由於童年失去父母、還因日韓混血身分被排擠，他被迫拉拔兩個弟妹長大，深信唯有金錢與權力可以帶領家人翻轉人生。玄彬坦言，白冀兌永遠不想再回到過去艱苦的生活，這份決心也不斷替他的貪婪尋找藉口，「冀兌堅信自己的目標並勇往直前，但其實這就是這個角色危險的地方

白冀兌計畫將大量毒品外銷日本，甚至利用豬圈掩蓋製毒化學臭味，以分工明確的流水線打造比《絕命毒師》更龐大的製毒工廠。然而這條生產線不僅讓檢察官張健榮嗅到蛛絲馬跡，連白冀兌的頂頭上司發現販毒的超高獲利後，都試圖謀殺冀兌取而代之，殊不知白冀兌早已在上司房中安裝竊聽器，情報局高層諜對諜的反轉情節，更讓觀眾直呼，「簡直是韓版《無間道》！」

《韓國製造》鄭雨盛、玄彬。（Disney+提供）《韓國製造》鄭雨盛、玄彬。（Disney+提供）

玄彬與鄭雨盛的正面對決更迎來新高潮，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄。鄭雨盛坦言自己和玄彬的角色「有著宿命般的衝突」，兩人在劇中總是針鋒相對，甚至在片場也是如此，「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣！」他飾演的檢察官張健榮，因父親毒癮發作時殺害母親，對所有吸毒、販毒者深惡痛絕，「簡直是正直到格格不入的角色。」

《韓國製造》敘述在動盪的1970年代韓國，白冀兌過著危險的雙面生活。在金錢和權力的誘惑下，白冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力。然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。年度諜報動作大戲《韓國製造》每週三固定更新，1月14日完結。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

