娛樂 電視

被爆高齡產婦遭嫌棄！許允樂首回應婆媳關係

〔記者傅茗渝／台北報導〕38歲的許允樂與小6歲歌手李玉璽傳出結婚喜訊，去年底卻遭點名男方母親「極度反對」婚事，並被指女方曾有過一段婚姻、加上已屆高齡產婦成為關鍵阻礙，相關爆料迅速在網路延燒。對此，許允樂也公開回應，正面澄清外界揣測。

許允樂否認婆媳不合，甜誇李玉璽母開明。（翻攝自IG）許允樂否認婆媳不合，甜誇李玉璽母開明。（翻攝自IG）

許允樂坦言，原本並不打算回應這類傳聞，但認為錯誤訊息已嚴重影響家人形象，才決定出面說清楚。她直言這些說法「太冤枉我們媽媽了」，並強調李玉璽的母親其實相當開明、親切好相處，「何止開明，根本超級可愛好相處」，與外界形容的反對態度完全不符。

針對外界最關注的生子議題，許允樂也強調，想要孩子一直是她自己的人生藍圖，並非來自傳統或家庭壓力，「我想生小孩！是我自己從小到大都有的藍圖」，更透露兩人目前「正在很快樂地備孕」，且雙方父母、家人與身邊親友都給予滿滿祝福。

許允樂護婆婆超級可愛。（翻攝自IG）許允樂護婆婆超級可愛。（翻攝自IG）

對於所謂「匿名親友爆料」，許允樂態度強硬表示不必輕信，直言「這種人要嘛不親；要嘛不是真的友」，也呼籲外界不要再讓不實傳聞影響家人與朋友的生活。她最後也感性表示，希望新的一年大家都能專注於自己、身體健康、平安順遂，並盼這會是最後一次為相關報導出面回應。

