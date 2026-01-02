台北跨年收視奪冠！530萬人搶看「101煙火秀」 蔡健雅韋禮安雙金美聲飆新高

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視、中天綜合台共同播出的「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」收視成績亮眼，一舉拿下全台跨年節目收視冠軍。根據統計，中視平均收視1.78、中天綜合台0.65，兩頻道累積不重複觀看人次突破530萬，展現強大吸睛力。

金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱《拋物線》。（中視提供）

長達六小時的跨年晚會中，收視最高點落在壓軸的101煙火秀，瞬間飆升至4.13，成為全晚最高潮。藝人演出橋段同樣表現不俗，金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱《拋物線》，雙金美聲引爆話題，收視衝上2.62；影視歌三棲全能歌后李千娜演唱《望月想愛人》時，收視也達2.49，同樣吸睛。

李千娜登台演唱《望月想愛人》，深情嗓音搭配舞台魅力。（中視提供）

除了電視收視表現亮眼，臺北跨年也同步在多個網路平台直播，網路聲量同樣驚人。臺北市政府YouTube頻道直播一天內累積觀看次數突破332萬，最高同時在線觀看人數達26萬；中視新聞YouTube頻道觀看次數達245萬，中時新聞網YouTube頻道也有111萬次觀看。台北旅遊網FB與中視新聞FB雙平台直播觸及近10萬人，LINE TODAY同步直播的總觀看人次亦超過122萬。

綜合電視頻道收視人數，以及YouTube、Facebook、LINE TODAY等新媒體平台數據，「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」整體總觸及人數突破1350萬，再次寫下跨年晚會的亮眼成績單。

