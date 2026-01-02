70歲白冰冰辣穿「中空透視裝」 側腰挖大洞秀身材

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週主題「唱響秀場之夜」邀請中部秀場傳奇邢峰、天天開心主持人高群以及台語天后方怡萍。白冰冰提到當年「北張菲、南豬哥、中邢峰」，邢峰當年在台中秀場喊水會結凍，現在閒暇時刻是一位快樂農夫，能再邀請到他來節目真是很難得。

白冰冰（中）穿性感禮服，擔綱大牌秀。（民視提供）

邢峰難得開金口與高群合唱《乾一杯》外，兩個人原汁原味呈現當年秀場主持的橋段，經典脫口秀讓全場驚呼好有感覺！陽帆問起邢峰當年秀場內幕，邢峰說：「主持大略分成三段，一個像是高群報幕開場的，中間穿插像是澎恰恰串場，最後主秀我才主導主持」。

陽帆爆料當年他的地位，劉文正在秀場演出，主持人指定要邢峰，不然不出演，當年地位可是秀場響叮噹人物；邢峰提到當年趣事，個性憨厚的已故台語歌手陳一郎，在秀場舞台上演唱時，一隻腳踏在升降台上，沒想到升降台突然升起，陳一郎一隻腳就高掛在升降台上，超囧模樣讓邢峰印象深刻說：「也不知道他個性老實成這樣，腳也沒放下來就這樣唱歌，最後我出場把他腳放下來」，回憶起這爆笑過程讓邢峰印象深刻。

邢峰（左起）、高群、白冰冰。（民視提供）

邢峰看到白冰冰擔綱秀場大牌秀，更是火力全開，白冰冰演唱《布魯斯的暗暝》身穿豪華中空性感秀出腰部禮服，盛裝重現秀場演出，邢峰看到直說：「沒看過70歲還可以這麼騷的」，白冰冰更是搞笑說給大家看她很開心，讓全場笑翻。

