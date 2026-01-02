《世間情》神鵰俠侶相隔10年再合體！前任情未了 林佑星認：大鵰變老鵰

〔記者蕭方綺／台北報導〕璟宣近期加入三立八點檔《百味人生》，與林佑星展開全新對手戲，也讓兩人繼《世間情》後，時隔十年再續戲劇緣分。不同於過往的歡喜冤家設定，這次在《百味人生》中，兩人飾演前任男女朋友，再度重逢卻情感糾結，璟宣甚至刻意閃躲林佑星，為劇情增添不少張力。

林佑星（左）和璟宣合作《世間情》，曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女。（三立提供）

回顧當年合作《世間情》，林佑星與璟宣曾飾演夫妻，兩人在劇中搞笑互嗆、火花十足，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「廚神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清好乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」

林佑星（左）和璟宣在《百味人生》模仿當年手勢。（三立提供）

林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」他坦言，從《世間情》殺青到現在，兩人已經整整十年沒有正式合作，「十年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在。當年大鵰也變老鵰了。」日前拍外景時，他還對璟宣打趣說：「上次看到你，就是十年前拍外景的時候。」這次再同台演出，兩人情感依舊熟悉，戲裡卻呈現出「我很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，讓他直呼相當過癮。

璟宣（右）搞笑挖林佑星鼻孔。（三立提供）

談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。

當年《世間情》璟宣（右）和林佑星玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面。（三立提供）

不過，這次角色設定也與過去不同。林佑星自嘲「年紀比較大了」，還特地蓄起鬍子，笑說：「黏上鬍子就要正經了！」因此喜感發揮空間相對受限。但他自認最喜歡演誇張一點的喜劇角色，「因為最好玩的時候，就是對手接不住。」他更爆料，常有演員私下詢問他下一場怎麼演，他也會大概說個方向，但笑說：「實際演出會不會一樣，我自己也不敢保證。」

