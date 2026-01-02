自由電子報
娛樂 電視

胡瓜「遇仙人跳」捲桃色風波！窘境全被拍反遭歐弟挖洞

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭、「歐弟」歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，本週播出最新一集，外景單元「胡蘭歐出任務」挺進桃園仲平黃昏市場。面對香氣四溢的在地美食，主持群的吃貨本性無法抵擋，陳亞蘭當場買起滷味大快朵頤，胡瓜更專業點餐：「豬大腸來一點！」陳亞蘭也不甘示弱加碼：「豬皮也再來一點！」兩人買到忘我，付完錢後胡瓜竟興奮地對鏡頭直言：「那我們坐下來吃，先不用理製作單位了！」

歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭錄製節目，胡瓜破天荒獻唱客家版《身騎白馬》。（華視提供）歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭錄製節目，胡瓜破天荒獻唱客家版《身騎白馬》。（華視提供）

外景單元「胡蘭歐出任務」本週迎來「絞肉料理」任務。陳亞蘭提議包水餃最省事，怎料貴為視帝的她竟對「皮」傻傻分不清楚，採買時拿起餛飩皮就要結帳，好在菜販老闆及時出聲提醒，一旁的歐漢聲見狀立馬吐槽：「連水餃皮和餛飩皮都分不清，還要包水餃？」

陳亞蘭（左）對「水餃皮」傻傻分不清楚。（華視提供）陳亞蘭（左）對「水餃皮」傻傻分不清楚。（華視提供）

面對質疑，陳亞蘭急忙澄清：「我真的不會包啊！」她的老實反應讓現場笑翻。因應現場里民建議，主持群隨即改挑戰家常名菜「麻婆豆腐」，並邀來當地里長熱情助陣。沒想到料理過程火藥味十足，當絞肉尚未熟透，里長就急著要陳亞蘭試鹹淡，讓陳亞蘭氣得挖起一匙直接塞到里長嘴裡喊道：「叫他（里長）自己吃！」隨後兩人更為了「先下蔥花還是先下太白粉勾芡」爭論不休，現場鬥嘴鬥得不可開交，讓一旁的胡瓜忍不住吐槽：「你們怎麼那麼矛盾啊！」陳亞蘭最後更氣到對著工作人員激動大喊：「是他一直吵！這支麥克風幫我關起來好不好！」現場混亂又笑料不斷。

強檔單元「瓜瓜夜總會」本週以「台語怪物」為歌唱主題，特別邀請孫協志、向蕙玲、荒山亮、袁小迪等實力派唱將，與多位跨國年輕新秀金琳、韋喆、崔璀璨、吳子龍同台演出，齊聚展現台語歌的強大魔力。

王中皇（左）、連靜雯（右）聯手對胡瓜設桃色陷阱。（華視提供）王中皇（左）、連靜雯（右）聯手對胡瓜設桃色陷阱。（華視提供）

當現場嘉賓帶來經典名曲《身騎白馬》時，胡瓜突發奇想點名在場的外籍藝人挑戰翻唱，韓國、義大利及聖露西亞等多國語言的跨界詮釋，讓全場驚喜不已。沒想到主持人歐漢聲見狀立刻大膽「挖洞」問胡瓜：「那客家話呢？師傅都沒有秀到怎麼可以！」面對愛徒的出招，胡瓜毫不推辭地當場獻唱兩句客家話版本。唱完後胡瓜還害羞地頻頻揮手直喊：「就這樣啦！」罕見的「客家版」翻唱首秀不僅驚艷全場，更讓眾人笑翻。

熱門古裝劇單元《現代包青天》爆笑登場，本集改編自經典故事《紅花記》，特別邀請戲劇女神連靜雯與反派戲骨王中皇同框演出。劇中，連靜雯與王中皇飾演一對心懷鬼胎的假父女，兩人聯手設下「仙人跳」陷阱，鎖定胡瓜飾演的公孫策進行誘惑，企圖將他捲入桃色風波。面對女神色誘與精心設計的陰謀，胡瓜在劇中陷入百口莫辯的窘境，荒謬的受騙過程讓現場笑聲不斷。

點圖放大
點圖放大

