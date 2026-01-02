康康拿王ADEN當哏「我要大跳」 跨年夜全場笑翻

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王ADEN日前在校園演唱引發爭議，一句「大跳」更成為2025年末最好笑的哏，在網路上引發話題。康康日前前往台南跨年，也幽默拿「大跳」當哏，笑翻全場觀眾。

王ADEN因為在桃園某學校演出時，一名女學生衝上台跳舞，讓他當場擺出臭臉，事後稱自己「無法大跳」，被質疑是公審女學生，引發爭議，台北、宜蘭跨年演出更接連被取消。

康康在台南跨年，拿王ADEN當哏「我要大跳了」。（翻攝自YouTube）

康康日前出席活動被問到此事，認為某方面對王ADEN來說也是有好處，讓不認識的人更認識他。他也以自身經驗分享，透露過去演出時常常有喝醉酒的朋友衝上台，笑說就給對方唱，少唱很多首很爽，更奉勸進演藝圈也要注意，就算有才華，但情緒管理、抗壓能力也很重要。

好笑的是，過了幾天，反應很快的康康，在台南跨年上就拿王ADEN當哏，先是詢問台下有沒有人想要上台跳舞，「沒有的話，我等一下要大跳喔！」讓台下爆出歡笑聲，網友也紛紛表示，「康康超懂哏超好笑，我在現場直接笑死」、「康康最希望有人上去跳舞的欸，這樣他就可以旁邊休息了」、「超好笑」、「以為王ADEN消失了，其實他無處不在」、「愛死，他在間接挺跳舞高中妹妹」、「沒有人要放過王ADEN」。

