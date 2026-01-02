自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

屢被拱跟阿Ken在一起！安心亞「單身10年」親揭真實狀況

〔記者林欣穎／台北報導〕安心亞新的一年剛開始就工作滿檔，她才剛在跨年夜帶來完美表演，出道多年的她，始終維持令人稱羨的魔鬼身材，近期受邀擔任TVBS《女人我最大》官網2026年1月封面人物，分享透過堅持運動與喝水，長年保持「零走樣」的體態。

談及感情現況與理財觀，她大方表示，走過10年單身生活，希望未來另一半能讓彼此成為更好的人，而自認沒數字頭腦的她，則透露自己9成收入，全交給媽媽負責投資。

安心亞擔任《女人我最大》1月封面人物。（女人我最大提供）安心亞擔任《女人我最大》1月封面人物。（女人我最大提供）

安心亞自認沒頭腦也沒運氣，所以仍埋頭苦幹自己的本職工作。她再自嘲對數字與理財毫無天分，聽到金融術語就會下意識「抗拒」，所以將投資大任全權交由媽媽打理，她笑說：「我幾乎百分之九十的錢都在媽媽那邊，她可以投資的部分蠻多的！」

安心亞出道以來，始終維持極佳的體態，之前還挑戰體能實境節目，讓不少粉絲印象深刻。她分享運動清單，每週堅持進行2次運動，包含健身與皮拉提斯，並強調「流汗」與「喝水」的重要性，每日攝取至少2000c.c.的水分。

另外，在飲食方面，她則採取彈性調整策略，雖然盡量吃原型食物，但若偶爾放縱口腹之慾，接下來幾天就會乖乖吃健康餐「還債」。另外，她也重視充足的睡眠，她表示：「我努力在午夜前入睡，在6小時的深眠中，慢慢找回身心靈的平衡。」

安心亞出道多年，始終維持窈窕體態。（女人我最大提供）安心亞出道多年，始終維持窈窕體態。（女人我最大提供）

而安心亞的感情動態備受關注，還頻頻被拱和阿Ken在一起，她曾公開表示，自己單身10年、情路坎坷。她笑稱每年都把脫單作為目標，但現在心態有所轉變，不再設立框架，她說：「現在擇偶條件，只求兩人相處能讓彼此更好，且不要限制彼此就好。」

在新的一年，安心亞分享「必勝開運法」，她會在筆記寫下新一年想完成的事，但是以「已發生」的語氣記錄，「不是『我想要』，而是『我已經擁有』。」至於準不準？她俏皮地說：「可能念力還不夠！」此外，她每天會對著鏡子喊話：「加油！妳是最棒的！」藉此提升自信與氣場，好運自然來。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中