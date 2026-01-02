孫燕姿報喜3月香港啟德主場館開唱 台灣歌迷敲碗下一站

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿宣布好消息，3月將在香港全新地標「啟德主場館」舉行，這是她巡演2026年開春首場，攜手歌迷揭開新一年動人的篇章，粉絲更期待天后能早日公布台北站的日期。

由寬魚國際主辦「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於3月13、15日在「啟德主場館」舉行。孫燕姿自出道以來，用溫柔卻堅定的歌聲，陪伴著無數人，這套巡演帶領歌迷沉浸於橫跨時代的青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福。

孫燕姿巡演再掀青春回憶熱潮。（Make Music提供）

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖，震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，以一首又一首的金曲牽動歌迷的感動，一張又一張的門票掀動每一個城市，反饋熱烈的迴響，一票難求。歌迷盛讚「情感豐沛、誠意十足的神級現場」，被譽為近年最具穿透力的華語演唱會，不僅承載著青春記憶，更傳遞撫慰人心的力量。

寬魚國際一直致力呈現最極致的音樂內容與現場，這次主辦香港站，特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，超越「紅館」（紅磡香港體育館），其時代指標性，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。寬魚以打造文化深度與時代意義的音樂現場著稱，秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊打造華語樂壇難以複製的音樂盛會。

孫燕姿宣布香港開唱。（Make Music提供）

孫燕姿上一次於香港舉辦個唱已是2014年，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售，口碑至今仍被歌迷津津樂道。孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，歌迷萬分期待，尤其敲碗已久的點歌環節，激烈競爭，為了爭取被點名比拚創意，有人舉牌，有人告白，還有人把人生故事全都搬了上來，孫燕姿和歌迷之間趣味互動氛圍，讓演唱會變成是場相識25年的老友聚會。

