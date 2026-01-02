正妹主播生了！鄭亦真元旦升格人母 寵女大手筆「送台積電股票」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天主播鄭亦真今（2）日在社群平台分享升格人母的喜訊，宣布已於元旦順利產下女兒「小桃」。她透露自12月12日起便開始待產，終於在新年第一天迎接寶貝到來，並在臉書感性寫下：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」

回顧產前心情，鄭亦真坦言既緊張又期待，待產期間時刻留意身體變化，「每天都覺得肚子又往下，走在路上也會小小擔心羊水會破」，因此健保卡與媽媽手冊幾乎不離身，隨時做好迎接寶寶的準備。她也趁著在家待產的日子，忙著整理嬰兒房、準備寶寶衣物，還進行居家大掃除與衣櫃斷捨離，行程相當充實。

請繼續往下閱讀...

老公甜寵鄭亦真，孕期過著公主般的生活。（中天電視提供）

鄭亦真笑說自己是「很幸運的孕婦」，整個孕期幾乎沒有孕吐、水腫或便秘等不適，甚至比懷孕前更好入睡。雖然外表變化不大，但體重在孕期其實增加近20公斤，後期一度來到75公斤，是人生最高紀錄，她也幽默表示：「寶寶瘋狂加倍長大，感覺生出來會是圓滾滾的寶寶。」

中天主播鄭亦真元旦順利產下女兒「小桃」。（中天電視提供）

待產期間，老公的貼心陪伴也讓她相當感動。由於無法提重物或彎腰，家中大小事幾乎由老公一手包辦後才出門上班，「真的讓我過著公主般的生活。」她也分享老公對「前世情人」的到來充滿期待，連折寶寶衣服都親自上陣，還笑說那是他人生第一次折裙子。夫妻倆更特別為女兒準備見面禮，直接送上台積電股票，讓小桃一出生就成為「護國神山的小小股東」。

隨著女兒誕生，鄭亦真也感受到母性瞬間爆發，生活重心全面轉向孩子，「以前可以追劇到半夜，現在絕對是女兒第一。」至於何時回歸主播台，她表示會等女兒適應托嬰中心、作息穩定後再做安排，出月子中心後就會開始恢復運動，期許復出時至少瘦回15公斤，穿回原本的主播服尺寸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法