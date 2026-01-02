自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2026開工自帶好命光環！1月「錢途前途雙收」3星座3生肖

2026開工第一天，有3個幸運星座和3個幸運生肖，將在本月大發利市，千萬別錯過機會！（達志影像）2026開工第一天，有3個幸運星座和3個幸運生肖，將在本月大發利市，千萬別錯過機會！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年開工第一天，還陶醉在「元旦症候群」中？今年元旦沒連假，雖然讓很多人感到有點小鬱卒，但占星達人艾菲爾捎來「利多」好消息也點出提醒：一月象徵的是「定錨」與「開局」，在年度能量尚未完全定型之前，本月的選擇、心態與行動，將為全年鋪設關鍵底色。

艾菲爾點名2026年一月運勢最亮眼的3個星座與3個生肖，他們在新年初始就自帶好運光環，不論是事業、財務、人際或內在成長，都有值得期待的突破與收穫，若能順勢而為，把握自然流動的助力，2026錢途、事業一路長紅！ 

【一月運勢最旺星座TOP3】

➤TOP1．摩羯座│不需張揚，反而越穩定

．事業運：一月是「努力被看見」的關鍵月份。過去累積的實力、責任感與專業度，開始轉化為實質回饋。木月容易在工作上遇到賞識你的人，可能是上級、客戶，或是在關鍵場合中被點名、被信任。不需要張揚，反而越穩定、越專注，越能吸引長期資源靠攏。

．財運＆人際：財務方面「穩中有升」，適合做年度規劃、長期佈局，而非短線投機。人際關係上，摩羯座會明顯感受到「圈子在篩選」，留下的都是價值觀相近、能一起成長的人。本月也非常適合替自己訂下清晰目標，只要方向正確，後續推進會比想像中順利許多。

 

➤TOP2．金牛座│愈過愈順，複利成效現

．事業運：在工作上，金牛座適合深耕既有領域，細節與耐心將成為你最大的優勢。一月對金牛來說不是轟轟烈烈的爆發，而是「越過越順」的開始，為整個2026年奠定穩固基礎。

．財運＆人際：迎來「安心感回歸」的好運期。生活節奏逐漸穩定，之前的不確定感慢慢消散，取而代之的是踏實的掌控感。這個月特別有利於財務整理、收入結構調整，可能會發現新的賺錢模式，或是讓原本的付出開始產生複利效果。感情與人際方面，容易遇到讓你感到放鬆、舒服的互動，不必刻意迎合，也能被理解與珍惜。

➤TOP3．射手座│機會流動，擅意外開源

．事業運：射手座在1月的好運關鍵字是「機會流動」。只要你願意主動踏出一步，世界就會回應你第二步。可以明顯感覺到資訊變多、人脈變廣，許多事情不再卡關，而是自然推進。本月適合嘗試新計畫、跨領域合作，或是為未來半年做長遠規劃。

．財運＆人際：財務上有意外開源的可能，可能來自副業、合作案或新的嘗試。情感層面則充滿輕盈感，適合修復關係、重新對話，單身者也容易遇到聊得來的人。一月提醒射手座：不必急著定論，先行動、先體驗，好運會在過程中逐漸成形。

（註：請同時參考太陽、上升星座。）

 

【一月運勢最旺生肖TOP3】

➤TOP1．牛│不動聲色，卻走在前面，

．事業運：展現「穩定壓倒一切」的好運走勢。不需要搶快，也不必比較，只要照著自己的節奏前進，成果自然會浮現。這個月特別適合累積實力、建立制度，不論是工作流程、理財習慣或生活規律，都能帶來長期正向影響。事業上容易獲得信任與重托，雖然責任增加，但相對也換來話語權與安全感。

．財運＆人際：財運屬於慢慢進帳型，適合儲蓄、投資規劃。人際關係中，你的可靠會成為他人依靠，也讓你在人群中位置更加穩固。一月對生肖牛而言，是「不動聲色卻走在前面」的好時機

➤TOP2．雞│錢在專業，能見度提升

．事業運：1月迎來「能見度提升」的幸運期。你的表現、想法與能力容易被看見，適合主動表達、提出企劃，或在重要場合展現專業。只要願意站出來，好機會往往就在你開口的那一刻出現。

．財運＆人際：財運方面有因努力而得的回報，特別適合靠技能、經驗或專業換取收入。人際關係上，這個月容易遇到欣賞你價值的人，也有機會拓展新的合作圈。提醒生肖雞：本月別低估自己，你的細心與判斷力正是此刻最稀缺的資源。

➤TOP3．豬│心順事順，財務迎暖春

．事業運：好運重點是「心順事順」。你會發現很多事情不用硬推，反而在放鬆後自然到位。工作上不一定是最忙的一群，卻能在關鍵時刻接住重要任務。

．財運＆人際：財務狀況逐漸回暖，適合整理帳務、重新分配資源。人際與家庭關係溫暖，有被支持、被理解的感受。一月對生肖豬來說，是重新累積能量、為全年幸福感打底的重要起點。本月適合開啟修復狀態、調整生活節奏，當內在穩定，外在資源就會靠近。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中