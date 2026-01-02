2026開工自帶好命光環！1月「錢途前途雙收」3星座3生肖

2026開工第一天，有3個幸運星座和3個幸運生肖，將在本月大發利市，千萬別錯過機會！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年開工第一天，還陶醉在「元旦症候群」中？今年元旦沒連假，雖然讓很多人感到有點小鬱卒，但占星達人艾菲爾捎來「利多」好消息也點出提醒：一月象徵的是「定錨」與「開局」，在年度能量尚未完全定型之前，本月的選擇、心態與行動，將為全年鋪設關鍵底色。

艾菲爾點名2026年一月運勢最亮眼的3個星座與3個生肖，他們在新年初始就自帶好運光環，不論是事業、財務、人際或內在成長，都有值得期待的突破與收穫，若能順勢而為，把握自然流動的助力，2026錢途、事業一路長紅！

【一月運勢最旺星座TOP3】

➤TOP1．摩羯座│不需張揚，反而越穩定

．事業運：一月是「努力被看見」的關鍵月份。過去累積的實力、責任感與專業度，開始轉化為實質回饋。木月容易在工作上遇到賞識你的人，可能是上級、客戶，或是在關鍵場合中被點名、被信任。不需要張揚，反而越穩定、越專注，越能吸引長期資源靠攏。

．財運＆人際：財務方面「穩中有升」，適合做年度規劃、長期佈局，而非短線投機。人際關係上，摩羯座會明顯感受到「圈子在篩選」，留下的都是價值觀相近、能一起成長的人。本月也非常適合替自己訂下清晰目標，只要方向正確，後續推進會比想像中順利許多。

➤TOP2．金牛座│愈過愈順，複利成效現

．事業運：在工作上，金牛座適合深耕既有領域，細節與耐心將成為你最大的優勢。一月對金牛來說不是轟轟烈烈的爆發，而是「越過越順」的開始，為整個2026年奠定穩固基礎。

．財運＆人際：迎來「安心感回歸」的好運期。生活節奏逐漸穩定，之前的不確定感慢慢消散，取而代之的是踏實的掌控感。這個月特別有利於財務整理、收入結構調整，可能會發現新的賺錢模式，或是讓原本的付出開始產生複利效果。感情與人際方面，容易遇到讓你感到放鬆、舒服的互動，不必刻意迎合，也能被理解與珍惜。

➤TOP3．射手座│機會流動，擅意外開源

．事業運：射手座在1月的好運關鍵字是「機會流動」。只要你願意主動踏出一步，世界就會回應你第二步。可以明顯感覺到資訊變多、人脈變廣，許多事情不再卡關，而是自然推進。本月適合嘗試新計畫、跨領域合作，或是為未來半年做長遠規劃。

．財運＆人際：財務上有意外開源的可能，可能來自副業、合作案或新的嘗試。情感層面則充滿輕盈感，適合修復關係、重新對話，單身者也容易遇到聊得來的人。一月提醒射手座：不必急著定論，先行動、先體驗，好運會在過程中逐漸成形。

（註：請同時參考太陽、上升星座。）

【一月運勢最旺生肖TOP3】

➤TOP1．牛│不動聲色，卻走在前面，

．事業運：展現「穩定壓倒一切」的好運走勢。不需要搶快，也不必比較，只要照著自己的節奏前進，成果自然會浮現。這個月特別適合累積實力、建立制度，不論是工作流程、理財習慣或生活規律，都能帶來長期正向影響。事業上容易獲得信任與重托，雖然責任增加，但相對也換來話語權與安全感。

．財運＆人際：財運屬於慢慢進帳型，適合儲蓄、投資規劃。人際關係中，你的可靠會成為他人依靠，也讓你在人群中位置更加穩固。一月對生肖牛而言，是「不動聲色卻走在前面」的好時機

。

➤TOP2．雞│錢在專業，能見度提升

．事業運：1月迎來「能見度提升」的幸運期。你的表現、想法與能力容易被看見，適合主動表達、提出企劃，或在重要場合展現專業。只要願意站出來，好機會往往就在你開口的那一刻出現。

．財運＆人際：財運方面有因努力而得的回報，特別適合靠技能、經驗或專業換取收入。人際關係上，這個月容易遇到欣賞你價值的人，也有機會拓展新的合作圈。提醒生肖雞：本月別低估自己，你的細心與判斷力正是此刻最稀缺的資源。

➤TOP3．豬│心順事順，財務迎暖春

．事業運：好運重點是「心順事順」。你會發現很多事情不用硬推，反而在放鬆後自然到位。工作上不一定是最忙的一群，卻能在關鍵時刻接住重要任務。

．財運＆人際：財務狀況逐漸回暖，適合整理帳務、重新分配資源。人際與家庭關係溫暖，有被支持、被理解的感受。一月對生肖豬來說，是重新累積能量、為全年幸福感打底的重要起點。本月適合開啟修復狀態、調整生活節奏，當內在穩定，外在資源就會靠近。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

