王夢麟涉嫌酒駕！女兒痛罵垃圾：無法原諒

〔娛樂頻道／綜合報導〕王夢麟在去年12月29日酒駕，遭依公共危險罪送辦，士檢訊後諭令新台幣2萬元交保。他的女兒在臉書發文，直言不會幫父親找任何藉口，怒斥酒駕犯就是垃圾，要大家別按讚。

王夢麟涉嫌酒駕被逮。（翻攝自王夢麟臉書）

王夢麟的女兒在昨天透過臉書發文，表示和大家一樣，元旦當天才知道父親酒駕這麼嚴重的事情，「酒駕零容忍，完全無法原諒！我不會替他找任何理由和藉口，這是非常嚴重又可惡的錯誤，我的心情和大家一樣，憤怒又失望！」

王夢麟女兒透過父親臉書發文痛斥酒駕。（翻攝自王夢麟臉書）

王夢麟女兒認為，每個人都有壓力，但這絕對不是藉由過量飲酒來逃避的方式，身為公眾人物，還做如此不良的示範，除了讓喜愛他的粉絲傷心失望，也能理解一般民眾的憤怒。

王夢麟女兒透過父親臉書發文痛斥酒駕。（翻攝自王夢麟臉書）

在痛罵父親後，王夢麟女兒向大家致歉，「在這裡鄭重的和大家說聲對不起，也鄭重的向受到驚嚇的清潔隊員道歉，不好意思，讓您受到嚴重的驚嚇，真的真的對不起！」強調父親正在深刻反省，也會面對接下來的相關法律責任，並再次道歉：「真的真的非常的對不起！」

過去有不少公眾人物的謝罪文下面，有許多藝人或者粉絲喊加油，引發爭議。王夢麟的女兒直接在留言區表示：「不用對酒鴐的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說！」沒在對父親客氣。

