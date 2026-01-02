自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林不藏了！踏上30公尺巨蟒飛天 征服大巨蛋心聲曝光

蔡依林演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）蔡依林演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林的大巨蛋演唱會順利落幕，這次開唱她的巨型道具掀起話題，足凳30公尺長的巨型蟒蛇升天噱頭十足，昨晚她在演唱會後受訪吐露真實心聲，坦言站在蟒蛇上心情毫不緊張，「走得越快我就越開心，很像是海盜船的感覺。」

蔡依林坦言站在蟒蛇上毫不緊張。（凌時差提供）蔡依林坦言站在蟒蛇上毫不緊張。（凌時差提供）

為了演唱會踏上巨蟒飛天，Jolin顯得老神在在，她表示：「我第一次在彩排就很估溜。」完全沒有懼高的問題。首次站上台北大巨蛋，Jolin坦言唱完3場有些不過癮，「我覺得好像還可以再多唱幾場的感覺，這個秀演出時間很短 ，感覺很熟悉，已經彩排到複習都很輕鬆。」她更感謝團隊的全力相挺。

蔡依林演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）蔡依林演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）

前陣子Jolin都是台北及台中來回奔波彩排，她說：「車程都在睡覺，第一天（演唱會後）感受太嗨，睡不著。」結果隔天開唱之前，晚上7點她突然很想睡覺，乾脆在後台關燈小睡15分鐘補眠，非常率性。

蔡依林演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）蔡依林演唱會慶功。（記者胡舜翔攝）

提到完成3場大巨蛋演唱會，Jolin笑說：「下台馬上預約了做spa的療程。」她透露第一天開唱壓力最大，有種像是見公婆的感覺，興奮多過於緊張，非常期待歌迷看到演唱會之後的反應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中