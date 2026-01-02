自由電子報
娛樂 音樂

圖輯》蔡依林魅惑大巨蛋 安可開腿薄紗美成這樣

蔡依林開腿撥弄觀眾情緒。（凌時差提供）蔡依林開腿撥弄觀眾情緒。（凌時差提供）

蔡依林化身「魔女莉莉絲」。（凌時差提供）蔡依林化身「魔女莉莉絲」。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林大巨蛋最新巡演順利落幕，她化身暗黑的「魔女莉莉絲」，她站在巨劍高呼：「我回來找你麻煩了，你開心嗎？」更站上「貪婪金豬」高喊「MONEY MONEY」，瘋狂撒錢嗨翻現場觀眾。

蔡依林站上「禁忌之劍」現身。（凌時差提供）蔡依林站上「禁忌之劍」現身。（凌時差提供）

蔡依林飆唱《特務J》。（凌時差提供）蔡依林飆唱《特務J》。（凌時差提供）

Jolin首登台北大巨蛋，最終場她驚喜換上Valentino的訂製戰袍，化身「黑暗歌德風女伶」，全身黑色長袍搭配雪紡白色半袖，妝容也改為煙燻暗黑系，看來性感又不失甜美。

蔡依林攀至舞者身上高歌。（凌時差提供）蔡依林攀至舞者身上高歌。（凌時差提供）

蔡依林登上貪婪金豬出場。（凌時差提供）蔡依林登上貪婪金豬出場。（凌時差提供）

「貪婪金豬」狂噴紙鈔。（凌時差提供）「貪婪金豬」狂噴紙鈔。（凌時差提供）

蔡依林與舞者復刻名畫場景。（凌時差提供）蔡依林與舞者復刻名畫場景。（凌時差提供）

蔡依林舉手投足散發性感魅力。（凌時差提供）蔡依林舉手投足散發性感魅力。（凌時差提供）

蔡依林魅惑滿場觀眾。（凌時差提供）蔡依林魅惑滿場觀眾。（凌時差提供）

蔡依林絕美造型曝光。（凌時差提供）蔡依林絕美造型曝光。（凌時差提供）

蔡依林自「真相之書」亮麗現身。（凌時差提供）蔡依林自「真相之書」亮麗現身。（凌時差提供）

蔡依林造型百變搖身「黑暗歌德風女伶」。（凌時差提供）蔡依林造型百變搖身「黑暗歌德風女伶」。（凌時差提供）

蔡依林換上Valentino的訂製戰袍。（凌時差提供）蔡依林換上Valentino的訂製戰袍。（凌時差提供）

蔡依林與舞者的互動非常吸睛。（凌時差提供）蔡依林與舞者的互動非常吸睛。（凌時差提供）

