跨年唱現場大翻車！星二代搶拍忘詞慘不忍睹 深夜致歉合唱男歌手

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國諧星小沈陽之女、歌手沈佳潤登上江蘇跨年晚會，與毛不易合唱時卻因多次失誤引爆網路熱議，許多觀眾及網友見狀直言「聽得出來非常緊張」、「大型舞台明顯撐不住」，舞台完成度與歌曲原有的細膩情緒出現落差，討論聲量瞬間擴大。

沈佳潤當晚與毛不易合唱《不染》時頻繁出現搶拍、跑調甚至是忘詞，表演片段迅速被網友們大量瘋傳，她在舞台演出結束後不久，為自己的失誤親自發文道歉，坦言這是「人生第一次跨年直播舞台」，不安與懊惱直至下台後仍久久未散，直言未能呈現彩排狀態向毛不易致歉。

對此，毛不易則大器表示彩排時已感受到沈佳潤的用心與真誠，認為初次合作的緊張本就珍貴，「所有遺憾，都是為了更好的成為！」溫暖回應獲得大量網友激讚「格局很大！」

事實上，沈佳潤身分向來備受關注，童年時曾與父親小沈陽在鏡頭前同台曝光，不過卻反被貼上「最醜星二代」的標籤飽受外貌攻擊。近年，沈佳潤選擇低調沉潛，於2025年6月以藝名「NINA」在韓國出道，試圖以實力重新定義自己，這次跨年舞台也成為她成長路上的關鍵一課。

