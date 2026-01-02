自由電子報
娛樂 最新消息

2026國運抽中下下籤！他揭「南鳥孤飛」恐出大事

詹惟中針對2026國運示警，提醒民眾新年宜守不宜動。（翻攝自臉書）詹惟中針對2026國運示警，提醒民眾新年宜守不宜動。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年元旦剛揭開序幕，命理大師詹惟中的國運預測卻投下一顆震撼彈，他日前特地前往廟宇為新的一年請示國運，沒想到竟抽中第五十三籤「己丙下下」。

籤詩內容預告了2026年局勢相當嚴峻，尤其是「南鳥孤飛依北巢」這一句，象徵著南鳥被迫北遷，暗示社會將出現流離失所、環境動盪與大規模的遷徙變動。

詹惟中進一步分析，未來的變局關鍵在於「人」，不僅是外在環境的衝擊，人與人之間的選擇與心態轉換將直接影響國運走向，而這場風暴恐怕要一路糾纏到夏季與秋季交接之際，局勢才有可能逐漸明朗。

命理專家詹惟中日前走訪廟宇為國人請示，沒想到抽中象徵嚴峻考驗的「己丙下下」。（翻攝自臉書）命理專家詹惟中日前走訪廟宇為國人請示，沒想到抽中象徵嚴峻考驗的「己丙下下」。（翻攝自臉書）

擁有40年紫微斗數資歷的他，對2026年的整體運勢抱持極度保留的態度，更忍不住在解籤時大聲疾呼，要求民眾這一年務必「顧好自己」，凡事以保守為最高原則。

除了大環境的動盪，詹惟中也列舉了具體的生活風險，提醒國人要特別防範火災、火厄以及嚴重的交通意外；由於人心浮動，他預警搶劫案件可能增加，叮嚀民眾出門在外財不露白，金錢與貴重物品必須妥善收藏。此外，2026年的公共安全恐將面臨重大挑戰，包括遊行、暴動等風險都在預警範圍內，甚至連隱藏已久的司法弊端也可能在今年被逐一揭露。

