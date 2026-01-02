《功夫》乞丐、著名武術指導袁祥仁元旦過世 享壽68歲

袁祥仁曾於《功夫》飾演賣功夫秘笈的乞丐。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港著名武術指導、導演、演員袁祥仁（1957年生）今（2日）傳出於元旦中午因病於香港伊利沙伯醫院離世，享壽68歲，消息由他的太太證實。

袁祥仁為「袁家班」的核心成員之一，是著名武指袁小田之子、被譽為「天下第一武指」的袁和平胞弟，他曾笑稱：「大家都說袁和平是天下第一武指嘛，那我排行老二，是不是就算天下第二武指了。」

袁祥仁（左）曾於《武狀元蘇乞兒》飾演丐幫老字號乞丐。（翻攝自YouTube）

他在幕後參與過上百部影視作品的動作設計，1991年憑電影《黃飛鴻》獲得第11屆香港電影金像獎最佳動作指導，90年代末期袁和平到好萊塢發展，他也跟隨參與包括《駭客任務》、《追殺比爾》等片，也曾擔任電影《夜魔俠》動作指導。

除了幕後工作，袁祥仁也經常在幕前演出，包括周星馳《功夫》裡賣武功秘笈的乞丐、《武狀元蘇乞兒》教蘇哈察爾燦睡夢羅漢拳的乞丐「洪日慶」、在《鹿鼎大帝》（大內密探零零發）反串演出無相王之妻「柳葉王」，還有《太極張三豐》中的凌道長（幫一天瘋三次的張君寶取名「三瘋」）等角色。

袁祥仁（右）曾於《太極張三豐》飾演凌道長。（翻攝自YouTube）

其喪禮定於2月1日於香港世界殯儀館3樓明德堂設靈。

