蔡依林跨年口誤自嘲「秀逗」 驚訝唱周杰倫這首歌那麼紅

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋舉辦最後一場「Pleasure」演唱會，昨晚跨年她不慎口誤嗨喊「讓我們向2024說聲再見好嗎」，天后稍早忍不住自嘲「秀逗」，「昨天超好笑的，不小心把2025講成2024。」還表示：「我想說我剛才在講什麼，但好像不是只有我，我朋友昨天看到公牛說『好大一隻大象啊』。」笑翻全場。

蔡依林獻唱出道夯曲《我知道你很難過》。（讀者提供）

Jolin今晚驚喜改變造型，從「金沙女伶風」改為「黑暗歌德風」，她以齊瀏海的黑髮造型亮相，在慢歌橋段更為了骨灰粉絲獻唱出道歌曲《我知道你很難過》，甜笑說：「要唱你們第一次認識我的歌。」由於每次情歌橋段她都會走下舞台，看到歌迷反應激動，忍不住笑虧「大家好像突然活過來。」

請繼續往下閱讀...

Jolin也表示，許多歌迷期待她能加場，「其實我也很希望可以多跟大家見面，如果你某一天經過大巨蛋，發現這裡沒有活動就趕快打給我，我就趕快衝進來。」隨後補充：「大巨蛋實在太難約了，我約到就馬上通知你們好不好。」親洩加場的可能性。

蔡依林今晚在大巨蛋舉辦最終場。（凌時差提供）

有趣的是，Jolin在演唱會上都會觀察歌迷反應，她直說：「我發現《說愛你》竟然比《日不落》還紅，我要把它寫下來。」驚訝當年周杰倫為他打造的夯曲如此受到歡迎，現場觀眾反應超大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法