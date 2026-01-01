自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林跨年口誤自嘲「秀逗」 驚訝唱周杰倫這首歌那麼紅

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋舉辦最後一場「Pleasure」演唱會，昨晚跨年她不慎口誤嗨喊「讓我們向2024說聲再見好嗎」，天后稍早忍不住自嘲「秀逗」，「昨天超好笑的，不小心把2025講成2024。」還表示：「我想說我剛才在講什麼，但好像不是只有我，我朋友昨天看到公牛說『好大一隻大象啊』。」笑翻全場。

蔡依林獻唱出道夯曲《我知道你很難過》。（讀者提供）蔡依林獻唱出道夯曲《我知道你很難過》。（讀者提供）

Jolin今晚驚喜改變造型，從「金沙女伶風」改為「黑暗歌德風」，她以齊瀏海的黑髮造型亮相，在慢歌橋段更為了骨灰粉絲獻唱出道歌曲《我知道你很難過》，甜笑說：「要唱你們第一次認識我的歌。」由於每次情歌橋段她都會走下舞台，看到歌迷反應激動，忍不住笑虧「大家好像突然活過來。」

Jolin也表示，許多歌迷期待她能加場，「其實我也很希望可以多跟大家見面，如果你某一天經過大巨蛋，發現這裡沒有活動就趕快打給我，我就趕快衝進來。」隨後補充：「大巨蛋實在太難約了，我約到就馬上通知你們好不好。」親洩加場的可能性。

蔡依林今晚在大巨蛋舉辦最終場。（凌時差提供）蔡依林今晚在大巨蛋舉辦最終場。（凌時差提供）

有趣的是，Jolin在演唱會上都會觀察歌迷反應，她直說：「我發現《說愛你》竟然比《日不落》還紅，我要把它寫下來。」驚訝當年周杰倫為他打造的夯曲如此受到歡迎，現場觀眾反應超大。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中