東港有「阿咩」！女歌手跨年學羊叫爆紅 網敲碗：明年必須請她！

謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳。（圖翻攝自東港好鎮YT）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年全台各地都有舉辦跨年活動，陪伴民眾揮別2025迎新年，北中南東卡司強勁，各有千秋。其中屏東東港的跨年晚會，意外在網上掀起話題，原來是台語歌手謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳！

現年58歲的謝采吟，從台語歌唱選秀節目《超級紅人榜》發跡，過去在節目上表演過學羊叫特技，因為學得太像，被粉絲取了一個可愛的綽號「羊咩咩歌后」。今年她受邀到屏東東港跨年晚會表演，獻唱自己去年發行專輯中的自創曲《羊咩咩》，歌詞中特別安排了學羊叫的橋段，表演結束後還俏皮地加碼一聲羊叫，逗笑現場觀眾。

網友將她表演的片段節錄下來分享到網上，隨即掀起熱議，「這羊叫聲太魔性了」、「台東有阿妹，東港有阿咩」、「明年是羊年，這位請定了」、「一般歌手應該會把羊叫聲用卡拉帶播出來，她竟然自己叫……」、「最後還補叫，太瘋了，好愛」、「我笑到爆炸」、「其實蠻好聽的」、「羊年一定要請她啦！這歌很可愛欸」、「好可愛！而且拍子很準欸！」

謝采吟接受《中時新聞網》訪問時透露，這首自創曲《羊咩咩》裡面提到的動物，都是以前她養過的，至於羊咩咩的叫聲，是兒子提議地，沒想到成為最吸睛的效果。謝采吟雖然已經58歲，但從來沒有放棄表演的夢想，她有些不好意思地表示，因為年紀大，所以沒有唱片公司願意簽她，但她並未因此受挫，自己寫歌、拍MV、經營社群，這次跨年表演也是爭取來的。

