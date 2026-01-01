新北跨年被她們炸翻！Baby DONT Cry成最大黑馬

〔記者鍾志均／台北報導〕昨2025跨年夜，新北八里河畔被「國際級音樂能量」點亮！韓國新生代女團Baby DONT Cry與日本創作歌手樋口愛接力上陣，把跨年晚會升級成一場跨國音樂秀。

韓國新生代女團Baby DONT Cry加碼翻唱前輩Red Velvet的歌曲，帶來驚喜。（寬寬整合提供）

率先掀起討論熱潮的Baby DONT Cry為這次海外舞台誠意滿滿，動員近20人來台備戰。出道僅數月就站上台灣跨年舞台，她們毫不怯場，一連演出代表作後，還加碼翻唱前輩Red Velvet的《Bad Boy》，前奏一下，現場尖叫聲瞬間破表。

穩定的現場實力搭配吸睛外型，讓直播聊天室直接失守，「這團可以追」、「顏值＋實力」、「被圈粉了」刷到停不下來，被網友封為「跨年最大驚喜」。

樋口愛以一襲喜氣紅裝登台，細膩嗓音圈粉。（寬寬整合提供）

日本音樂圈的靈魂系代表樋口愛同樣氣場全開。她以一襲喜氣紅裝登台，演出團隊近10人陪同，還沒開唱，線上就不斷出現「愛醬什麼時候上台」的詢問洗版。等到她真正坐上舞台、自彈自唱的那一刻，直播畫面立刻被愛心符號淹沒。

