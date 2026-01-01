《大學生了沒》夫妻跨年夜宣布離婚！Nina、小新8年情斷婚姻劃句點

〔記者邱奕欽／台北報導〕從節目《大學生了沒》相識相戀到步入婚姻殿堂，小新與Nina交往加上結婚共度8年時光，卻在2025年最後一天共同發布聲明，證實已理性、和平地決定分開，為這段6年婚姻正式畫下句點。

小新（左）與Nina共同發布離婚聲明。（翻攝自IG）

小新與Nina昨（31日）在聲明中表示，2人在充分溝通與深思熟慮後，選擇改變法律上的身分，雙方回顧相識到結婚的8年歲月，感謝彼此在人生重要階段的扶持與陪伴，並強調即便不再是夫妻，仍會維持良好互動，在重大或緊急狀況下，依然互為彼此的緊急聯絡人。

為了讓生活環境保持穩定，小新與Nina也將採取「鳥巢式共育」方式，維持原有住所不變，避免因父母分開影響家庭日常。目前居住的房屋已改為雙方共同持有，小新與Nina將透過高頻率輪流陪伴，持續參與家庭生活，也一同照顧家中的寵物。

聲明最後，小新與Nina也強調未來仍會共同出席重要紀念日與活動，包含耶誕節、跨年與農曆新年等節日聚餐，並保留固定的「家庭日」，透過出遊或團圓延續彼此的連結。他們也希望外界給予平靜空間，之後不再對離婚細節多做回應，並互相勉勵在即將到來的2026年，成為更成熟、溫柔的大人。

