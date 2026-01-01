自由電子報
79萬訂閱YouTuber爆「台美婚姻」險破局！21歲就結婚 真實原因曝光

莎白帶兒子一起登上雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）莎白帶兒子一起登上雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕YouTuber「莎白」有79.4萬位訂閱者，即使外型很阿兜仔，莎白形容自己「很Local」，講話時和台灣人一樣愛說「隨便」，個性爽朗，聊著聊著就哈哈大笑。她12歲那年跟著爸爸從美國加州搬到台灣，但始終抱著「不管怎樣，18歲就要回美國」的心態，直到18歲才真正學中文，當時也見了現在老公Eric，開始對這片土地產生真正的歸屬感。

原本莎白和Eric規畫，等大學畢業、工作幾年、經濟穩定後，25、26歲再結婚，沒想到人生完全不按計畫走。莎白的爸爸非常欣賞Eric，認為他成熟、有責任感，直言：「都打算結婚了，就不用等那麼久。要嘛結婚，要嘛分手，不要浪費時間。」這番話讓莎白一度壓力大到想分手，她不希望Eric是因為簽證，或因為父親的期待才結婚。

莎白（左）21歲就和Eric結婚。（翻攝自IG）莎白（左）21歲就和Eric結婚。（翻攝自IG）

但Eric的態度始終堅定，只對她說了一句：「我是真的想跟妳結婚。」於是兩人21歲就步入婚姻，當時Eric甚至還沒當兵，人生彷彿被按下快轉鍵，但他們從未後悔。

莎白和Eric很少吵架，她相信夫妻關係的狀態，會直接影響整個家庭氛圍，因此特別重視彼此互動。她分享自己的小祕訣，就是「把老公當男朋友」。像是Eric在煮飯時，她會突然從背後抱住他，孩子看到反而跑來想把兩人分開，家裡瞬間變得吵鬧又甜蜜。她笑說，抱得越緊，孩子越開心。

莎白也坦言，剛結婚時的自己，其實是個「很糟糕的老婆」。受原生家庭影響，她從小看著強勢的媽媽和需要被照顧的爸爸，潛意識裡以為自己也該成為說了算的太太。

直到後來，她才發現Eric想要的是一個願意撒嬌、願意傾聽的伴侶。她開始放軟態度，調整情緒，在關係裡多一點溫柔與耐心，相處也因此變得更自在。「當你把另一半放在第一順位，你把他捧起來，他也會把你捧起來，這不就是大家都想要的嗎？」

