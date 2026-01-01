自由電子報
娛樂 電視

怒了！被酸民質疑「假攀岩」 60歲楊繡惠登北投巨壁：我爬真的

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》本次來到台北北投，一開場主持人阿翔、籃籃、楊繡惠以及藝人來賓張立東，便在北投第一、世界第二的青磺泉地熱谷開場，介紹世界唯二、泉質帶鐳的溫泉，以及需要耗時130年才會長高一公分的北投石，都是來到北投值得親眼見識的景點。

阿翔、籃籃、楊繡惠與張立東走進北投神秘防空洞。（民視提供）阿翔、籃籃、楊繡惠與張立東走進北投神秘防空洞。（民視提供）

首先阿翔帶領眾人要前往全台首座攀岩場！入口處不顯眼的樹叢讓大家遲疑，真的會是攀岩場嗎？阿翔笑說只要走上去就知道了。而這次特別安排攀岩體驗，是因為先前曾讓楊繡惠在室內體驗過攀岩求姻緣，沒想到引發熱烈迴響，觀眾紛紛上網留言「六十幾歲有辦法爬上去嗎？」。

前往全台首座攀岩場途中，主持群穿梭山林、攀越岩石，一路驚呼連連。（民視提供）前往全台首座攀岩場途中，主持群穿梭山林、攀越岩石，一路驚呼連連。（民視提供）

聽到這裡，楊繡惠立刻惱怒澄清是「剛好六十歲」，沒有六十「幾」，而為了破除「假爬」的流言，主持群決定親自體驗最真實的戶外攀岩。眾人先在陡峭的山林間穿梭，好不容易抵達後，立刻被眼前巨大的岩壁震撼，籃籃驚呼：「這麼垂直又光滑的牆面，真的能爬嗎？」

張立東則幽默表示，這樣的達人果然名副其實是「攀老師」，逗得眾人哈哈大笑。攀岩團隊廖政琦與助教Elyse也現場分享，其實攀岩適合的族群相當廣泛，甚至七十多歲的學員也能嘗試，打破一般民眾的刻板印象，讓主持群相當驚訝。

楊繡惠親自上陣挑戰戶外攀岩，面對幾近垂直的岩壁毫不退縮。（民視提供）楊繡惠親自上陣挑戰戶外攀岩，面對幾近垂直的岩壁毫不退縮。（民視提供）

被「質疑」的楊繡惠打頭陣率先挑戰，籃籃看著阿翔快速攀至頂端，錯愕直呼：「你是壁虎吧！」而楊繡惠也使出吃奶的力氣拼命往上爬，最終成功登頂，讓張立東忍不住稱讚：「這60歲真的太強了！」下滑回到地面時，楊繡惠對著攝影機向網友喊話：「我是爬真的！」接著還生氣地吼：「你們再說我爬假的，我就……再爬一次！」一句話讓現場瞬間笑翻。

接下來眾人前往北投的最強秘境。籃籃先拋出震撼問題：「大家知不知道在陽明山也有一個總統府？」楊繡惠直呼不可能，籃籃則神秘表示早已安排好行程，帶大家找當地里長一探究竟。

主持群參觀防空洞內部模型，透過立體剖面一窺「地下總統府」空間配置。（民視提供）主持群參觀防空洞內部模型，透過立體剖面一窺「地下總統府」空間配置。（民視提供）

當地里長李秋霞介紹，這處地點原為防空洞，因外型像原子彈，也被稱為「原子彈防空洞」，據傳是抗戰時期總統的臨時指揮所。防空洞內共有15個大小不一的房間，可容納約600人，其中最特別的1號房間，一走進去便能看見「總統府」三個大字，真的是名符其實的地下總統府。

