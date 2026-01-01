自由電子報
娛樂 星座

財神爺發糖囉 元旦後4星座迎財運數錢笑呵呵

財神爺發糖囉 元旦後4星座迎財運數錢笑呵呵元旦後4星座迎財運數錢笑呵呵。（資料照，記者林良哲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年伊始，許多人都希望能得到財神爺眷顧，星座專家指出2026年元旦之後將有4個星座財運亨通，職場表現也能得到亮眼成績，數鈔票能數到作夢都會笑。

【牡羊座：職場大爆發】

牡羊座向來行動力十足，元旦一到更像按下加速鍵。新年開工後，他們主動扛起最具挑戰性的任務，面對棘手問題也毫不退縮，靠著果斷決策與高效率執行力，快速替團隊解圍。這股拚勁不只讓同事刮目相看，也深得主管肯定。元旦過後牡羊座升遷、加薪或被賦予重要專案的機會大增，事業運勢一路往上衝。

【獅子座：生意變興旺】

自帶王者光環的獅子座，元旦起好運加持，氣勢更上一層樓。在生意場上，他們憑藉敏銳的市場嗅覺與領導能力，精準掌握趨勢、果斷出手。元旦前後，有機會結識關鍵合作夥伴，為事業打開新局。再加上善於整合人脈與資源，團隊向心力十足，訂單接不停、財運同步進帳，生意表現可說是風生水起。

【天秤座：工作財富雙豐收】

天秤座最強的優勢就在於溝通與協調能力。元旦開始，這項特質在職場與生意上全面發揮。不僅能圓融處理同事、主管間的關係，遇到紛爭也能公平化解，成為團隊中不可或缺的潤滑劑。做生意時，天秤座對成本與效益的拿捏恰到好處，判斷精準。元旦後有望在職場獲得肯定，同時簽下重要合約，雙喜臨門。

【射手座：機會來敲門】

射手座以樂觀、敢衝聞名，元旦一到，好運也跟著報到。他們正向的工作態度，讓辦公室氣氛變得更輕鬆，也讓創意源源不絕，容易獲得主管青睞。面對生意與投資，射手座敢嘗試、不怕失敗，反而更容易開拓新市場。元旦前後可能出現意想不到的好機會，只要勇敢把握，就有機會在事業與財運上大突破。

☆民俗說法僅供參考☆

