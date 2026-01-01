自由電子報
娛樂 最新消息

邰智源遭問開過靈車嗎？ 驚人回覆嚇壞全場

《真料理兩鍋論》首集上架便奪冠，YouTube頻道累積65萬點擊率。 （麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》首集上架便奪冠，YouTube頻道累積65萬點擊率。 （麥卡貝網路電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由麥卡貝網路電視製作的料理實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播，上架首周便勇奪Hami Video影劇館+綜合榜冠軍，YouTube頻道上架四天便已累積65萬點擊率！主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵於日前一同開香檳切蛋糕慶功，得知節目奪冠，邰智源感性表示「很感動，我們其實很簡單，做節目就是希望大家開心，只要能做出一個闔家觀賞的節目，讓觀眾能得到樂趣就足夠了。」

《真料理兩鍋論》首播奪冠主持人開心慶功。 （麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》首播奪冠主持人開心慶功。 （麥卡貝網路電視提供）

羅時豐則說「跟大家一起共事真的很開心，節目要長期看，現在串流媒體太多了，能被注意到不容易，我們會繼續加油把歡樂帶給大家。」並與邰智源雙雙感嘆最辛苦的是幕後團隊，台前幕後都在為節目拚搏，一一感謝所有工作人員。

黃鐙輝表示「感謝所有支持兩鍋論的粉絲，我們其實很辛苦、用很多心錄節目，希望觀眾能看到我們的努力。」KID笑說知道首播獲得好收視非常開心，「希望可以結合我們網路跟電視的粉絲一起，節目越來越好，歡迎大家多多留言支持！」溫妮則說自己「之前比較多是在網路主持，很開心能有不同形態的主持機會，並跟各位前輩一起合作。」並透露現在才第一集，節目後續的戰況會更加激烈。丘涵更直呼第一集上線後自己也搶先跟著點進去收看，作為觀眾看覺得節目真的非常精彩，也希望節目能繼續維持在排行榜第一名！

《真料理兩鍋論》第二集中邰智源與羅時豐分享各自難忘的駕駛經驗。 （麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》第二集中邰智源與羅時豐分享各自難忘的駕駛經驗。 （麥卡貝網路電視提供）

《真料理兩鍋論》將於本週五播出第二集，要為各領域駕駛員準備美食，羅時豐表示「駕駛員太廣泛了，真要說的話連我都是駕駛員。」連職業大客車駕照都考過的邰智源，笑說除了聯結車自己哪種車沒開過，羅時豐一聽隨即問「那你靈車開過嗎？」，邰智源自嘲回說自己過一陣子就會去坐。沒想到現場竟真有一位靈車駕駛員，令他哭笑不得問道「第一集是禮儀師，第二集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」

節目中更請來特技飛車演員、戰鬥機飛官、水上摩托車、熱氣球、救護車、捷運駕駛員等海陸空各類駕駛員，訪問職業重機賽車手時，溫妮分享跟邰哥在日本騎重機的回憶，笑說「我永遠都忘不了，因為我這輩子沒坐過這麼慢的重機。」邰智源隨即說「她以為是跟憲兵隊一起走，因為速度跟走路差不多，時速大概只有十而已。」羅時豐則分享自己騎重機時，曾因跟車怕跟丟太緊張不甚摔車兩次，邰智源一聽打趣道「那你應該跟我的車，不但絕對不會跟丟，還只會聽到隊友對講機抱怨說能不能騎快一點。」

