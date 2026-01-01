范姜彥豐元旦首發聲！斷開粿粿「看清人性現實」認了陷低潮

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星范姜彥豐在歷經與前妻粿粿、共同好友王子震驚全台的「三角婚變」風暴後，於跨年之際吐露心境，感嘆「看清了人性與現實」，更坦言自己至今仍深陷情緒黑洞。

范姜彥豐元旦發文吐露心聲。（翻攝自IG）

回顧這場延燒半年的爭議，最初由范姜彥豐爆料粿粿婚內出軌，導致雙方在網路上展開毀滅式攻防，不僅牽扯出育兒責任分配不均、千萬賠償金協商，更讓昔日恩愛夫妻形象徹底崩塌。隨著去年底兩人被目擊現身法庭調解，這段不到三年的婚姻正式畫下句點。

范姜彥豐直言：「這些年的期待，也許真的太過單純。不是世界變了，而是更加看清了人性與現實。」這段話被解讀為是在述說去年延燒數月、涉及出軌與千萬賠償金的婚變爭議。他感嘆，這段日子讓他明白「很多事情不是努力就能換來的」。

范姜彥豐努力揮別陰霾，現階段重心放在寶貝女兒身上。（翻攝自IG）

雖然和粿粿已進入法律調解程序，但范姜彥豐坦言，受傷的心靈尚未痊癒。他誠實地面對自己的脆弱：「現在的我，還在努力中，有時還是會突然很 emo。」他形容，可能只是路人的一個畫面或一句歌詞，就會讓他瞬間掉進情緒裡，足見婚變對他造成的心理創傷極大。

不過最後范姜彥豐也向過去這段黑暗期道別，並感謝路人給予的溫暖與鼓勵。他強調「抓得住的永遠只有當下」，並許下新年願望，要把餘生留給愛他的人以及「更愛自己的自己」。