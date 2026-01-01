自由電子報
娛樂 日韓

慟揭遭家暴、性侵...AOA珉娥曝「撐34年」的人生傷痕

珉娥發文細數多年來的沉痛經歷。（翻攝自Naver）珉娥發文細數多年來的沉痛經歷。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團AOA前成員珉娥今元旦驚傳輕生未遂，消息再度震撼粉絲圈！令人揪心的是，她在社群發布多篇長文，親自揭開埋藏多年的生命傷痕，包括童年、求學、出道後的經歷，字字句句都非常沉重，讓外界重新正視她長期承受的痛苦。

珉娥在文中回憶，幼年時慘遭父親家暴，甚至親眼看見母親遭受重創倒地，最終報警結束那段日子。父母離異後，她與母親、妹妹搬進狹小老屋，生活條件艱難，冬天只能以燒熱水簡單清洗，又因家境清寒被同學排擠；求學期間，珉娥因信任朋友而陷入危險處境，遭遇嚴重暴力與性侵；但她選擇隱忍、不敢求助，將一切痛苦埋在心底，卻也讓身心逐漸崩潰。多年後，她仍清楚記得那些細節，陰影從未離開。

成為練習生、以AOA身分出道後，她以為人生終於迎來轉機，卻迎來另一種壓力。她再次提到在團體活動期間遭遇的霸凌經驗，尤其在父親病危、自己情緒失控時，仍被要求「顧全大局」，連悲傷都不被允許。父親離世那一刻，她來不及說出口的話，成了心中永遠的遺憾，被她形容為「壓垮內心的關鍵時刻」。

權珉娥坦言，成年後鼓起勇氣選擇揭露真相、尋求法律途徑，卻看見加害者照常生活、毫無悔意；說出團內經歷，卻反被前隊長智珉貼上標籤、承受輿論攻擊。她直言，這些年多次自殘、嘗試輕生，甚至留下後遺症。34年的人生中，快樂的記憶屈指可數。這次選擇公開，不是為了博取同情，而是希望外界理解。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

