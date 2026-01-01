自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

韓國傳說中「阿公衣櫃味」？咪蕾、融融嚐獵奇美食秒皺眉

融融與咪蕾在節目中挑戰韓國著名的發酵食材「鰩魚」生魚片。（八大電視提供）融融與咪蕾在節目中挑戰韓國著名的發酵食材「鰩魚」生魚片。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季持續帶觀眾深度探索韓國，本週由在地嚮導咪蕾帶路，與主持人融融一同前進釜山，走訪多部韓劇取景的60年代復古茶房，展開一趟懷舊又趣味十足的美食文化之旅。

融融與咪蕾換上韓國60年代復古學生制服。（八大電視提供）融融與咪蕾換上韓國60年代復古學生制服。（八大電視提供）

節目中，兩人造訪充滿年代感的復古茶房，店內擺滿老式家具與裝飾，為了融入氛圍，融融與咪蕾特地換上韓國早年學生制服拍照留念。咪蕾笑說，這套制服很像父母親那個年代的穿著，融融則被虧看起來像「學長」，也自嘲彷彿真的走進韓劇場景中。茶房老闆娘更介紹鎮店之寶「雙和茶」，以當歸、生薑等中藥材熬煮，搭配生蛋黃飲用，是韓國六、七○年代相當流行的養生飲品，融融形容味道像藥燉排骨湯，意外相當順口。

融融與咪蕾前往釜山機張市場，挑戰當季昂貴的松葉蟹。（八大電視提供）融融與咪蕾前往釜山機張市場，挑戰當季昂貴的松葉蟹。（八大電視提供）

兩人接著前往熱鬧的機張市場，從柿子攤聊起台韓對「硬柿、軟柿」的口感偏好差異，也大啖當季松葉蟹，雖逢高價期，一隻近2千元台幣，融融仍自掏腰包請客，吃得直呼幸福。挑戰發酵鰩魚生魚片時，獨特氣味讓咪蕾形容像「阿公衣櫃」，笑料不斷；最後再品嚐釜山漁民料理烤盲鰻，Q彈口感讓融融大讚像魷魚，為旅程畫下滿足句點。《自由的旅行者》第二季每週六晚間8點於八大綜合台首播。

兩人品嚐釜山特色料理「烤盲鰻」，Q彈的口感讓融融大為驚豔。（八大電視提供）兩人品嚐釜山特色料理「烤盲鰻」，Q彈的口感讓融融大為驚豔。（八大電視提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中