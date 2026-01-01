韓國傳說中「阿公衣櫃味」？咪蕾、融融嚐獵奇美食秒皺眉

融融與咪蕾在節目中挑戰韓國著名的發酵食材「鰩魚」生魚片。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季持續帶觀眾深度探索韓國，本週由在地嚮導咪蕾帶路，與主持人融融一同前進釜山，走訪多部韓劇取景的60年代復古茶房，展開一趟懷舊又趣味十足的美食文化之旅。

融融與咪蕾換上韓國60年代復古學生制服。（八大電視提供）

節目中，兩人造訪充滿年代感的復古茶房，店內擺滿老式家具與裝飾，為了融入氛圍，融融與咪蕾特地換上韓國早年學生制服拍照留念。咪蕾笑說，這套制服很像父母親那個年代的穿著，融融則被虧看起來像「學長」，也自嘲彷彿真的走進韓劇場景中。茶房老闆娘更介紹鎮店之寶「雙和茶」，以當歸、生薑等中藥材熬煮，搭配生蛋黃飲用，是韓國六、七○年代相當流行的養生飲品，融融形容味道像藥燉排骨湯，意外相當順口。

融融與咪蕾前往釜山機張市場，挑戰當季昂貴的松葉蟹。（八大電視提供）

兩人接著前往熱鬧的機張市場，從柿子攤聊起台韓對「硬柿、軟柿」的口感偏好差異，也大啖當季松葉蟹，雖逢高價期，一隻近2千元台幣，融融仍自掏腰包請客，吃得直呼幸福。挑戰發酵鰩魚生魚片時，獨特氣味讓咪蕾形容像「阿公衣櫃」，笑料不斷；最後再品嚐釜山漁民料理烤盲鰻，Q彈口感讓融融大讚像魷魚，為旅程畫下滿足句點。《自由的旅行者》第二季每週六晚間8點於八大綜合台首播。

兩人品嚐釜山特色料理「烤盲鰻」，Q彈的口感讓融融大為驚豔。（八大電視提供）

