娛樂 星座

2026「火馬年」運勢出爐 4生肖犯太歲防血光破財

命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬馬、鼠、兔、牛4生肖的人今年犯太歲。（資料照，記者蔡淑媛攝）命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬馬、鼠、兔、牛4生肖的人今年犯太歲。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（1）日是2026年第一天，命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬馬、鼠、兔、牛4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意血光之災、小人陷害、破財危機，尤其在農曆的特定月份可能面臨較差運是。楊登嵙建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。

楊登嵙表示，隨著新年到來磁場就會改變，每一種生肖都會產生不同的運勢，針對今年值、刑、沖、破、害太歲的生肖，可注意以下幾點建議。楊登嵙認為犯太歲的生肖並不代表整年都一定會發生不幸，而是提醒在此期間應保持低調，並注意身心健康與財務管理。透過安奉太歲符等宗教儀式，除了尋求心理安慰，也能提醒自己時刻保持警覺。

✦屬馬值太歲與刑太歲

在農曆5月及11月要特別注意意外受傷、生病或破財。此外可能會有負面思想、血光之災或車禍，應戒除女色以免發生危及生命的凶險，化解方式為安奉太歲。

✦屬鼠沖太歲

在農曆5月及11月需防範意外傷害、小人與口舌是非。今年不容易聚財且容易被誣賴，不宜為人作保，雜事與小病痛也較多，化解方式為安奉太歲。

✦屬兔破太歲

在農曆2月及8月要小心交友，防止因為桃花而破財或被小人暗算。男性在事業上較難有成就，女性運勢則較平順，化解方式為安光明燈與制桃花。

✦屬牛害太歲

在農曆6月及12月要注意病痛與身體欠佳。應避免探病或參加喪禮，也不要吃喪家食物。今年容易犯小人、被朋友出賣或遇到詐騙，化解方式為安座光明燈。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

