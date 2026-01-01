黃子韜「公器私用」？ 跨年舞台吻妻遭炎上

中國男星黃子韜（右）2024年與徐藝洋登記結婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星黃子韜2024年與徐藝洋登記結婚，兩人經常公開放閃。沒想到跨年當晚夫妻倆一起出席跨年晚會，卻爆出「黃子韜徐藝洋跨年舞台激吻」衝上熱搜榜，工作室緊急要求官方後援會澄清，節目播出時兩人真的在台上大吻特吻，放閃過度引起反感，且官方後援會也覺得自己被工作室戲耍，事情愈鬧愈大。

黃子韜（左）跨年舞台上熱吻老婆徐藝洋。（翻攝自微博）

黃子韜工作室2025年12月31日發現「曝黃子韜徐藝洋跨年舞台激吻」這組關鍵字衝上熱搜，緊急要求官方後援會發文澄清，沒想到當晚的正式表演中，黃子韜、徐藝洋在歌曲《愛錯》尾聲在舞台上熱烈激吻。工作室今（1）緊急發表道歉聲明，承認與官方後援會溝通不當。

請繼續往下閱讀...

黃子韜工作室處置不當，讓官方後援會頗有抱怨。（翻攝自微博）

粉絲痛批黃子韜工作室的澄清與實際情況不符，讓原本幫黃子韜說話指他沒有在舞台上熱吻的粉絲很尷尬，覺得根本被工作室戲耍；另外，粉絲對黃子韜、徐藝洋兩人每每利用工作放閃覺得看膩了，拜託夫妻兩個日後減少合體曝光機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法