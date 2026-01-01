自由電子報
娛樂 日韓

震撼彈！BTS宣布3月「完整體回歸」全球粉絲倒數

BTS清空社群，原以為發生何事，原來是宣布3月回歸。（翻攝自X，合成圖）BTS清空社群，原以為發生何事，原來是宣布3月回歸。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕ARMY（粉絲名）新年第一天直接被逼哭！「BTS」防彈少年團今（1）突然清空官方IG社群，沒多久就拋出重磅消息，宣布3月20日「完整體」回歸，消息一出在全球粉絲圈掀起暴動級討論。

這次是BTS距離2022年6月推出精選專輯《Proof》後，時隔3年9個月的完整體回歸，眾人透過一封寄到粉絲家裡的手寫信報告好消息。

BTS在新年之際，親自寫信給長期維持會員資格的ARMY，信紙上低調寫下「2026.03.20」，讓不少粉絲是在拆信那一刻才發現：「回歸日真的來了！」公司BigHit Music隨後也發出公告證實。

BTS親筆信證實3月回歸。（翻攝自X）BTS親筆信證實3月回歸。（翻攝自X）

信中收錄成員們的真心話，包括隊長RM：「我們比任何人都更迫切地等待著。」Jin：「真的非常感謝你們一直等待我們。」SUGA：「今年也一起開心地度過吧，我愛你們。」j-hope：「終於，曾經想像的一切成為現實了！」

Jimin：「我們相遇的那一年來了。」V：「2026 年會留下更多、更美好的回憶。」柾國說：「好想你們，今年也請多多指教！」不少粉絲看完直呼：「這根本不是公告，是元旦情書！」

點圖放大header
點圖放大body

