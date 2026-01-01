《永夜星河》男星丁禹兮 坦言不參加跨年活動原因

中國男星丁禹兮今年未參加任何跨年活動，背後原因竟然超寵粉。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星丁禹兮因演出《傳說中的陳芊芊》、《永夜星河》打開星路，穩健細膩的演技被讚為「晉江式男主」，有趣的是，當紅的他卻婉拒跨年當天活動，無任何公開行程，反而選擇在家裡開直播和粉絲閒聊。他大方表示不參加跨年活動的原因是心疼粉絲和工作人員勞頓奔波，他也替粉絲報銷回鄉過節的車馬費，寵粉暖舉讓人動容。

丁禹兮選擇在跨年夜進行長達5小時的直播。（翻攝自微博）

跨年當日丁禹兮在家裡進行了長達5小時的馬拉松式直播，與粉絲在線上跨年。他說自己今年不接晚會是希望粉絲可以和家人朋友一起在家跨年，不要頂著冷風在外面排隊、搶票甚至從早到晚一直站著，也不敢喝水跑廁所。丁禹兮也坦言自己捨不得工作人員陪伴他一整年，每一個晚會都代表工作人員必須放下自己的朋友、親人，所以他希望工作人員們都能在這個特殊的時刻，守在重要的人身邊。

請繼續往下閱讀...

丁禹兮在跨年直播當中又歌又舞，還安排了不少小驚喜。（翻攝自微博）

長達5個小時的直播中，丁禹兮開放粉絲點歌，各式各樣的要求也幾乎有求必應，還自掏腰包準備許多禮物，在直播過程當中抽獎製造節目高潮。最特別的是，丁禹兮抽出6名幸運兒，大方宣布這6個人回家鄉的車資，可以由他來支付，無論機票或車票都可以。直播中，丁禹兮也現學現賣了一手打毛線的功夫，搞得自己滿身大汗，可以說寵粉無限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法