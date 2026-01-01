褪去台灣隊長光環！陳傑憲鬆口職棒生涯最黑暗一刻

左起若潼、陳傑憲、吳念庭、黃鐙輝趁機當場拜師學藝，向兩位球星學習職棒技巧。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》迎來最終回，這檔全球首創的台語啦啦隊養成實境秀，歷經數週高壓訓練，本週六（3）將正式收官。「台灣隊長」陳傑憲與旅日好手吳念庭驚喜現身，見證10位菜鳥仔一路跌撞、蛻變，為節目畫下熱血又動人的句點。

樂天女孩曲曲、穎樂、筠熹親自指導，為菜鳥仔們進行上場前的魔鬼特訓。（公視台語台提供）

節目由黃鐙輝與若潼擔任主持與觀察員，全程陪伴菜鳥仔挑戰極限，只為站上真正的棒球場開場舞台。第七集中，樂天女孩隊長曲曲與特級副隊長筠熹親自驗收成果，直言菜鳥仔「各跳各的、不像團體」，嚴厲點評讓全員瞬間繃緊神經。經過重新調整後，7位菜鳥仔終於與學姐們一同站上萬人球場，跳出人生第一次正式應援，成就感瞬間湧上心頭，不少人當場紅了眼眶。

菜鳥仔們與樂天女孩學姊們攜手挑戰樂天球場開場舞，熱力引爆全場。（公視台語台提供）

最終回中，陳傑憲談起過去沒有球迷應援、只能靠隊友彼此喊話撐過低潮的心酸歷程，讓現場氣氛格外動容。他看著菜鳥為少棒比賽應援，也想起自己從小追逐棒球夢的歲月，期許孩子們未來能站上職棒舞台，甚至前進日本、美國，為台灣棒球努力。吳念庭也分享旅日時不斷提醒自己「一定要撐下去」，才能離夢想更近一步。

陳傑憲看菜鳥仔們為少棒比賽應援，想起從小追逐棒球夢的過程。（公視台語台提供）

黃鐙輝感性形容，看著菜鳥仔就像看女兒長大，「他們學會團隊合作，也學會關心隊友，最重要的是，懂得原來錯誤也可以很美麗。」舞蹈總監陸筱晴也勉勵大家，舞台會記住努力的日子，只要保持熱情、隨時準備好，機會終會來臨。

樂天女孩岱縈（左1）帶領菜鳥們為實現職棒夢想的關鍵時刻熱力歡呼。（公視台語台提供）

淘汰時刻同樣令人不捨。露娜以樂觀態度面對離開，坦言自己已完成站上應援台的夢想；華華則首度在鏡頭前潰堤，哽咽說出「我只是很想得到別人的認同」，讓人心疼。若潼也暖心安慰，認為華華只是還沒找到真正適合自己的位置，未來仍有屬於她的舞台。

前排左起晴、惠雯、波波、糖糖為少棒比賽應援加油打氣。（公視台語台提供）

《菜鳥仔 NICE PLAY》每週六晚間8點於公視台語台14頻道連播兩集，電視播出後一小時上架「DAYDAY台語台」YouTube官方頻道。

