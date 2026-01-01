自由電子報
娛樂 最新消息

大S離世首個跨年！小S攜徐媽忍淚看煙火「背景音藏洋蔥」

〔記者傅茗渝／台北報導〕昨晚（31日）全台沉浸在迎向2026年的倒數狂歡中，而對於「小S」徐熙娣一家人來說，今年的跨年煙火有別以往。小S也透露與徐媽如常現身街頭，在絢爛花火下相依偎，感性告白：「每一年的煙火，妳（大S）都會跟我們一起過。」

小S照慣例上街看煙火，S媽依偎陪伴。（翻攝自Ig）小S照慣例上街看煙火，S媽依偎陪伴。（翻攝自Ig）

事實上，小S今年受邀為台北101年度煙火宣傳片感性配音，這也是她在痛失愛姊後的首個跨年相關工作。台北101董事長賈永婕透露，對徐家人而言，跨年看煙火是每年不可或缺的行程。

小S在錄音室讀到台詞時，一度語帶哽咽：「我也是每年都穿著睡衣，和家人一起倒數。」她分享，往年徐家姊妹、徐媽與孩子們總是聚在大S家，在101煙火升空的那一刻，全家人會褪去明星光環，穿著最自在的睡衣，集體仰望天空尖叫歡呼。那份在火光中緊緊相擁的溫度，是她們一年中最珍視的默契。

小S表示每年的煙火，大S從不缺席。（翻攝自Ig）小S表示每年的煙火，大S從不缺席。（翻攝自Ig）

面對「少了一個最重要的人」的第一個跨年，小S坦言原本心情極其煎熬，但她彷彿能聽見大S用那熟悉的俏皮口吻對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」正是這份超越生死的約定，讓小S與徐媽決定擦乾眼淚，不再躲避悲傷，而是選擇如常走出戶外。當煙火在台北夜空綻放時，她們與天上的大S一同見證新的一年到來。

點圖放大header
點圖放大body

