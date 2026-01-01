自由電子報
娛樂 音樂

原來梁文音那麼辣 李千娜鬆口新年籌辦婚禮了

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音跨年完成了不可能的任務，她從八里趕場到屏東，開心表示：「可以一南一北覺得好開心，新北的冷風特別有跨年的氣息，在八里左岸唱情歌，祝大家2026都有溫暖的開始！」身穿黑Bra上陣的她造型也很火辣。

梁文音穿上火辣黑Bra。（環球提供）梁文音穿上火辣黑Bra。（環球提供）

梁文音直呼趕場確實刺激，看到地圖紅紅的線顯示塞車，心中不斷說服自己一定會順利，最後居然還有時間買便當在車上好好吃一頓飯，「趕場雖緊張但是很過癮！」

出道以來梁文音跨年幾乎都在工作，這次到達屏東準備表演，家人都已在台下支持，而且體育館前大草皮廣場更是在她從小熟悉的地方，唱完可以跟家人一起倒數直呼很幸福。提到新年願望，除了發行新專輯，梁文音也想嘗試戲劇或舞台劇。

李千娜希望今年有時間可以籌辦婚禮。（環球提供）李千娜希望今年有時間可以籌辦婚禮。（環球提供）

第一次參加台北跨年演出的李千娜，從彩排後就一直很期待這一天的到來，不忘分享：「台北是我的啟程，從什麼都沒有，一個人來到台北，很幸運的被相信、看見，給我機會，能站上台北跨年舞台對我來說意義很重大，很感恩！謝謝一路陪著我走過的你們 ，謝謝台北，也謝謝老公帶著女兒和兒子陪我來演出。」新的一年，李千娜的電影《恨女的逆襲》將上映，更鬆口：「希望今年有時間籌辦婚禮！」

