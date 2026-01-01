歷經喪母之痛！郭台銘揪曾馨瑩赴日跨年放閃…白髮蒼蒼近況曝光

曾馨瑩赴日滑雪，開心在雪地自拍。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕告別2025、迎接2026，鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握年末時光，帶著孩子飛往日本滑雪度假。曾馨瑩透過社群分享雪國日常，也讓郭台銘在沉寂一段時間後罕見近況曝光。

曾馨瑩（右）分享與郭台銘（左）合照放閃。（翻攝自Instagram）

曾馨瑩12月30日在Instagram分享雪地自拍，寫下「Have a great day」，只見她戴著毛帽、耳罩，身穿純白羽絨外套，在銀白雪景中對鏡微笑，氣色紅潤、狀態極佳，完全看不出已過51歲。眼尖網友發現，她身上的滑雪行頭相當有來頭，純白連帽羽絨外套來自德國滑雪精品品牌Bogner，要價約7萬元，搭配約3萬元的雪褲，整套行頭破10萬元，引發熱議。

跨年夜當天，曾馨瑩再度放閃，分享多張與郭台銘及孩子們的合照，甜蜜告別舊年、迎接新年。她感性寫道，在2025最後一週能與家人一同旅行，「分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴」，也提到一家人放慢腳步，感受彼此陪伴的溫度，並送上祝福，「願這份幸福，成為迎接新一年的美好開始，祝福大家新年快樂！平安喜樂！！Happy New Year」。

照片中，郭台銘頂著一頭自然銀白髮入鏡，未刻意染髮，還穿著浴袍在陽光下比YA，展現難得俏皮的一面。自母親初永真於2025年11月6日辭世後，郭台銘鮮少公開露面，最後一次現身公開場合是11月21日的鴻海科技日，這回透過妻子分享的家庭照，也讓外界一窺他放鬆、溫暖的日常。曾馨瑩先前也曾透露，郭台銘是出於健康考量選擇不再染髮，「只要大家可以接受自己的樣子都很好」。

