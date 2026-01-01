自由電子報
娛樂 最新消息

呂秋遠罕談「那個人」 社群發千字長文曝心聲

網紅律師呂秋遠罕談與林沄蓁的事件，不稱「孩子的生母」改口「那個人」。（資料照）網紅律師呂秋遠罕談與林沄蓁的事件，不稱「孩子的生母」改口「那個人」。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕律師呂秋遠今（1）在社群發出千字長文，罕見吐露自己2025年心聲，他表示2025年發生許多外界知情卻沒有對外說明的事件，更吐露自己身心承受極大壓力。呂秋遠表示自己遭「那個人」（指林沄蓁）提起近10件訴訟與檢舉，強調自己「一件都沒有反告」。

呂秋遠說：「關心我的人都知道發生了什麼事。這件事，我現在還不想談，等到塵埃落定以後，我肯定會好好談談。畢竟，因為這件事，我至少被那個人告了將近10件包括但不限於的訴訟與檢舉（我可是一件都沒告她），也讓我在今年下半年過的不是很開心」。他引用一句話形容當下的心境：「許多悲劇，10年後來看是喜劇；許多喜劇，10年後來看卻是悲劇。」，呂秋遠打算等到自己沉澱之後才會聊聊自己的心路歷程，現在還不是急著為自己說什麼的時候。

呂秋遠（右）捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁。（資料照，本報合成）呂秋遠（右）捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁。（資料照，本報合成）

呂秋遠提及此事，忍不住指出：「我一定會說，因為這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一，怎麼不好好跟大家分享這件事的真相與我的過來人經驗呢？」他解釋，今年最震撼他的是好朋友的媽媽癌症過世，僅短短數週時間，就從不明發燒到過世往生。

除摯友母親驟逝之外，2025年5、6月份時，許多人提供給呂秋遠「回饋」，當時他打開陌生訊息時，手都會發抖，過去很多人會詢問他法律問題，但一夕之間卻變色，例如，曾經被性侵害，沒人相信她，只有呂秋遠告訴她怎麼做的被害人，還可以發訊息來罵他。連去行天宮拜拜，都會有路人突然跟呂秋遠說：「你也來求平安啊？」

呂秋遠認為他自己沒說話，並不代表「那個人」說的是事實。（翻攝自臉書）呂秋遠認為他自己沒說話，並不代表「那個人」說的是事實。（翻攝自臉書）

呂秋遠認為他自己沒說話，並不代表「那個人」說的是事實，且8月好友母親過世，9月呂秋遠的貓女兒過世，在離別的時刻，呂秋遠想說什麼，但卻什麼也說不出口。

呂秋遠透露，自己在告別式結束回台北的路上失態掉下眼淚，他不明白自己為何而哭，卻突然想起摯友母親說的「人生，除了生死，其他都是擦傷」，因此他期許2026年，大家都要好好過，不要跟對不起你的人妥協著過。

