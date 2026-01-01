自由電子報
娛樂 電視

《星廚之戰》白熱化！安心亞驚傳棄賽 姚淳耀揭錄影「高壓秘辛」

姚淳耀挑戰實境料理節目《星廚之戰》，從料理新手一路挺進賽事後段。（三立提供）姚淳耀挑戰實境料理節目《星廚之戰》，從料理新手一路挺進賽事後段。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演員姚淳耀挑戰三立實境料理節目《星廚之戰》，從自認只是「料理好奇者」一路挺進賽事後段，在高壓廚房中煮出信心，也意外煮出滿滿成就感。

《星廚之戰》賽況進入白熱化，主廚與明星廚助接連淘汰，四強正式誕生，廚助陣容中，除安心亞因故棄賽外，僅剩林予晞、胡宇威與姚淳耀迎戰全新賽制。能走到此刻，姚淳耀坦言超乎預期，「一開始真的覺得自己可能前幾集就會被刷掉，每一場都在做心理準備。」

姚淳耀在《星廚之戰》中擔任廚助，憑「使命必達」的執行力站穩腳步。（三立提供）姚淳耀在《星廚之戰》中擔任廚助，憑「使命必達」的執行力站穩腳步。（三立提供）

雖然平時有下廚習慣，但一踏進專業廚房、面對比賽節奏與標準，姚淳耀仍直言最難的是「料理基本功」。他清楚自己的定位，選擇以「使命必達」作為最大優勢，只要是主廚交辦的任務，就全力完成，成為最可靠的後援。

姚淳耀廚藝進步連太太都驚呼變好吃。（三立提供）姚淳耀廚藝進步連太太都驚呼變好吃。（三立提供）

這段實境磨練也讓他的廚藝明顯升級。姚淳耀笑說，節目結束後回家下廚，太太一吃就驚呼：「怎麼變好吃了！」讓他相當有成就感。最難忘的時刻，則是比賽前夜全員熬夜備料、隔天一早接著上場的高壓狀態，「那種大家一起撐的感覺，很像回到學生時代為表演課熬夜的熱血。」

至於選擇主廚時刻，姚淳耀自嘲「我一直都是被選的那個」，內心只能不斷吶喊「拜託選我！」也期待能透過節目與不同菜系主廚合作，拓展視野。

點圖放大body

