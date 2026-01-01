自由電子報
娛樂 最新消息

蕭亞軒相隔14年重返跨年！絕美狀態驚爆：演唱會見

蕭亞軒相隔14年重返跨年！絕美狀態驚爆：演唱會見蕭亞軒暌違14年重返跨年。
（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Elva」蕭亞軒暌違14年重返跨年演唱會舞台，歷經手術與復健強勢回歸，一口氣演唱18分鐘掀起全場高潮，更霸氣喊話：「演唱會見！」預告全新年度計畫。

本次跨年舞台以「LOVELVA」為名，核心概念聚焦「愛」，將她多年音樂作品與人生歷程累積的情感能量，轉化為具敘事性的舞台呈現。

Elva接連演唱《表白》、《遺失的心跳》、《愛的主打歌》三首代表作，透過層層堆疊的情緒鋪陳與結構設計，打造一段緊湊而完整的音樂敘事。

蕭亞軒相隔14年重返跨年！絕美狀態驚爆：演唱會見蕭亞軒預告演唱會計劃。
（華納音樂提供）

其中《遺失的心跳》首次登上跨年舞台，成為整段演出的情感轉折點。歌曲承載的遺憾與思念，呼應蕭亞軒曾分享的一段親身經歷，過去某次跨年夜因演出錯過母親來電，這份真實記憶被自然融入，使表演不僅是經典重現，更成為關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

壓軸曲《愛的主打歌》採花車巡迴式舞台動線，強化與觀眾的互動感，五萬人齊聲合唱的畫面震撼全場，網友直呼「完全是售票演唱會等級」。為呈現這場完整演出，Elva事前深度參與音樂與舞台構思，從編曲、唱跳排練到現場節奏與肢體表達皆精準掌控，造型亦延續鮮明時尚風格。

