自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AcQUA源少年與陳漢典、鼓鼓大亂鬥 認私下「練得很兇」

AcQUA源少年打造新組曲。（皇丞國際公關顧問有限公司提供）AcQUA源少年打造新組曲。（皇丞國際公關顧問有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA 源少年於歲末年終再度點燃舞台熱力，首度於跨年夜接力登上雲林、高雄雙城舞台演出，出道三年來，歷經成員當兵、美國留學等階段性變動，今年終於再度以全員之姿重返跨年舞台，成員感性表示：「有一種『我們的愛又一起了』的感覺，雖然平常各自忙不同的事情，但只要五個人站在同一個舞台上，那份默契跟安全感馬上就回來了。」

AcQUA源少年為不同城市量身打造截然不同的舞台內容，在「雲林 Light Up 跨年晚會」中，成員們以全新組曲與重新編排的舞蹈內容亮相，演出中特別設計李秉諭的「空中飛人」橋段，在組曲銜接段落時飛越團內身高最高的須弘道，瞬間點燃全場氣氛。

AcQUA源少年攜手鼓鼓、陳漢典掀高潮。（年代電視台提供）AcQUA源少年攜手鼓鼓、陳漢典掀高潮。（年代電視台提供）

至於高雄場演出，AcQUA源少年與兩位大前輩陳漢典與鼓鼓共譜一連串驚喜合作舞台。除了三組藝人同台的組曲大亂鬥外，表演尾聲更特別加入每位藝人的樂器才藝展示，將跨年夜的氣氛推向最高潮。

演出首先由林毓家以充滿節奏感的BeatBox開場；接著，黃莑茗以強勁的電吉他展現爆發力，李秉諭的小提琴、須弘道的Keyboard完美銜接弦律；而盧佾暘苦練的爵士鼓，在跨年夜與鼓鼓同台飆奏，令現場觀眾驚嘆連連。

AcQUA源少年全員合體。（年代電視台提供）AcQUA源少年全員合體。（年代電視台提供）

談到此次合作，成員們也分享排練過程收穫良多，直言前輩們的舞台經驗相當紮實，無論在走位、節奏掌握或臨場反應上，都讓他們學習到許多寶貴經驗；同時，前輩們在排練時也不吝給予鼓勵與建議，讓整個合作過程氛圍輕鬆愉快。提到樂器演奏環節，成員更笑說：「要在有限的排練時間內，把樂器和舞台表演結合好真的滿有挑戰性，但也因為這樣，大家私下都練得蠻兇的。」

迎接 2026年到來，AcQUA源少年也向一路以來支持他們的「海星們」真誠喊話：「謝謝你們願意一直陪在我們身邊，不管是在舞台上、螢幕前，或是在生活裡的某個角落想到我們。希望在 2026 年，我們的音樂和表演，能繼續陪你們走過更多重要的時刻。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中