AcQUA源少年與陳漢典、鼓鼓大亂鬥 認私下「練得很兇」

AcQUA源少年打造新組曲。（皇丞國際公關顧問有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA 源少年於歲末年終再度點燃舞台熱力，首度於跨年夜接力登上雲林、高雄雙城舞台演出，出道三年來，歷經成員當兵、美國留學等階段性變動，今年終於再度以全員之姿重返跨年舞台，成員感性表示：「有一種『我們的愛又一起了』的感覺，雖然平常各自忙不同的事情，但只要五個人站在同一個舞台上，那份默契跟安全感馬上就回來了。」

AcQUA源少年為不同城市量身打造截然不同的舞台內容，在「雲林 Light Up 跨年晚會」中，成員們以全新組曲與重新編排的舞蹈內容亮相，演出中特別設計李秉諭的「空中飛人」橋段，在組曲銜接段落時飛越團內身高最高的須弘道，瞬間點燃全場氣氛。

請繼續往下閱讀...

AcQUA源少年攜手鼓鼓、陳漢典掀高潮。（年代電視台提供）

至於高雄場演出，AcQUA源少年與兩位大前輩陳漢典與鼓鼓共譜一連串驚喜合作舞台。除了三組藝人同台的組曲大亂鬥外，表演尾聲更特別加入每位藝人的樂器才藝展示，將跨年夜的氣氛推向最高潮。

演出首先由林毓家以充滿節奏感的BeatBox開場；接著，黃莑茗以強勁的電吉他展現爆發力，李秉諭的小提琴、須弘道的Keyboard完美銜接弦律；而盧佾暘苦練的爵士鼓，在跨年夜與鼓鼓同台飆奏，令現場觀眾驚嘆連連。

AcQUA源少年全員合體。（年代電視台提供）

談到此次合作，成員們也分享排練過程收穫良多，直言前輩們的舞台經驗相當紮實，無論在走位、節奏掌握或臨場反應上，都讓他們學習到許多寶貴經驗；同時，前輩們在排練時也不吝給予鼓勵與建議，讓整個合作過程氛圍輕鬆愉快。提到樂器演奏環節，成員更笑說：「要在有限的排練時間內，把樂器和舞台表演結合好真的滿有挑戰性，但也因為這樣，大家私下都練得蠻兇的。」

迎接 2026年到來，AcQUA源少年也向一路以來支持他們的「海星們」真誠喊話：「謝謝你們願意一直陪在我們身邊，不管是在舞台上、螢幕前，或是在生活裡的某個角落想到我們。希望在 2026 年，我們的音樂和表演，能繼續陪你們走過更多重要的時刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法