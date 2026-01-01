自由電子報
娛樂 最新消息

《順風婦產科》宋慧喬舊愛來了！溫昇豪求婚「李廷鎮空降攪局」

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓星李廷鎮曾在韓劇《順風婦產科》飾演宋慧喬男友，這回演出台劇，這週即將在本週的醫療影集《整形過後》登場，他戲裡飾演張榕容在韓國研修時結識的整外醫生。預告中，洪暐哲飾演的暖心小奶狗護理師「林麟」大膽摟住張榕容宣示主權，再加上温昇豪竟無預警向張榕容求婚，讓她的情感世界瞬間成為修羅場，三男將在本週正面對決。

李廷鎮（左）在《整形過後》空降台灣追愛張榕容。（六魚文創提供）李廷鎮（左）在《整形過後》空降台灣追愛張榕容。（六魚文創提供）

洪暐哲（右）在《整形過後》霸氣摟住張榕容宣示主權。（六魚文創提供）洪暐哲（右）在《整形過後》霸氣摟住張榕容宣示主權。（六魚文創提供）

對於角色，洪暐哲自薦「如果我是雅頌（張榕容的角色名），一定會選林麟！」他認為自己是全心全意投入在雅頌身上，但撇除年紀，他希望雅頌選擇能讓她「放心做自己」的人，「這部戲裡的每一段關係都有一種『不完整的溫柔』，但我覺得真正的愛，是不需要偽裝或取悅的。」

温昇豪（左）與張榕容在《整形過後》感情出現變化。（六魚文創提供）温昇豪（左）與張榕容在《整形過後》感情出現變化。（六魚文創提供）

除了主線感情全面升溫，本週單元故事直擊不同愛情，同樣將引爆淚腺。黃珮琪繼《我家的事》入圍金馬女配角後再展演技實力，在《整形過後》飾演年輕卻罹患口腔癌的「小津」。面對外貌逐漸失去掌控，容貌焦慮讓她必須在治療與愛情之間做出抉擇。黃珮琪透露拍攝前便諮詢罹患口腔癌患者的治療過程以及康復後的狀況，才了解到患者的辛苦，「尤其口腔癌在臉部會有很大的變化，女生更是在乎容貌上巨大的改變。」她與張再興飾演一對愛侶，黃珮琪笑說，「飾演再興哥另一半很有趣，平時在作品看到他的身影都蠻兇狠或幽默，和他演感情戲的過程非常特別，裡面的戲份展現了愛情的不離不棄，請多關注。」

夢多（中）在《整形過後》要求另一半徐千京（右）整成自己想要的樣子。（六魚文創提供）夢多（中）在《整形過後》要求另一半徐千京（右）整成自己想要的樣子。（六魚文創提供）

而「八點檔女神」徐千京與夢多（大谷主水）飾演的另外一對愛侶，在開播前引起「男人都只愛大胸部」討論，預告觸及百萬人次，也將於本週登場。夢多飾演在乎外界眼光的健身猛男「德明」，因而要求另一半「若青」配合他的審美整形，被網友形容是不是本色演出？夢多澄清，「我不太會強迫另外一半為我整形，個人喜歡自然就好，就算要整也希望對方是為了她自己。」

夢多也透露和李廷鎮有劇烈動作戲，「我本來就是武術指導出身，所以動作戲不難，李廷鎮非常敬業，是很厲害的演員，首次合作有一點緊張，因為不想讓他受傷。」《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。

