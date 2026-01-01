自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王瞳跨年開唱萬人嗨翻 後台「這1物」讓她感受到幸福

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳跨年與所屬的「霸氣樂團」受邀前往雲林西螺開唱，現場湧入萬名粉絲，團員們在台上展現超強感染力，將現場氣氛推向最高峰。

王瞳所屬的「霸氣樂團」受邀至西螺演出，現場氣氛嗨到最高點。（民視提供）王瞳所屬的「霸氣樂團」受邀至西螺演出，現場氣氛嗨到最高點。（民視提供）

剛結束《好運來》殺青的王瞳，這次來到西螺跨年顯得格外興奮。她透露，原本擔心戶外演出天氣不穩，沒想到天公作美，她感性表示：「真的很感恩沒有下雨。能夠在殺青後跟支持我們的觀眾一起倒數、同樂，感覺非常幸福。」

于浩威（左）、王瞳跨年夜受邀至西螺演出。（民視提供）于浩威（左）、王瞳跨年夜受邀至西螺演出。（民視提供）

「霸氣樂團」的粉絲（左二）送火鍋到演出後台，讓于浩威（左起）、王瞳、小頭、阿修羅感受到暖意。（民視提供）「霸氣樂團」的粉絲（左二）送火鍋到演出後台，讓于浩威（左起）、王瞳、小頭、阿修羅感受到暖意。（民視提供）

最令王瞳動容的是，台下放眼望去，幾乎都是追隨她作品多年的忠實觀眾。她開心地說：「現場看到真的都是有看《好運來》的影迷，這對我來說是當演員最棒的榮耀。」熱情的粉絲不僅用尖叫聲應援，更擔心偶像餓著，紛紛將在地美食送到後台，讓王瞳驚喜直呼：「在後台竟然還有熱騰騰的火鍋可以吃，超幸福。」

面對2026年，王瞳引用聖經名言勉勵自己：「忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑。」至於新年願望，她則俏皮地說還在構思中，並歡迎粉絲提供建議。

于浩威告假《豆腐媽媽》，陪伴影迷過跨年夜。（民視提供）于浩威告假《豆腐媽媽》，陪伴影迷過跨年夜。（民視提供）

主唱于浩威同樣感觸良多。跨年夜他在台上揮灑汗水，享受拿起麥克風的每一刻，而螢幕上則播放著他的作品《豆腐媽媽》，讓他倍感充實。身為「暖男爸爸」的他，在跨年倒數的關鍵瞬間，立刻撥通視訊電話給老婆。

于浩威在社群感性告白：「隔著螢幕跟老婆孩子一起跨年，雖然兒子已經睡著了，但知道妻兒在平平安安等我回家，就是無比的安全感。」他稱2025年因為有家人的陪伴感到非常幸福。展現鐵漢柔情之餘，他也發揮「拚命三郎」的精神，元旦當天便馬不停蹄趕回攝影棚繼續拍攝《豆腐媽媽》，敬業程度令人佩服。

「霸氣樂團」小頭（左起）、于浩威、王瞳、阿修羅跨年夜受邀至西螺演出。（民視提供）「霸氣樂團」小頭（左起）、于浩威、王瞳、阿修羅跨年夜受邀至西螺演出。（民視提供）

隨著「霸氣樂團」與全場觀眾高喊新年快樂，絢爛煙火在西螺大橋上方綻放。這場演出不僅是音樂饗宴，更是影迷與演員之間最溫暖的聚會。霸氣樂團成功用作品與歌聲征服西螺，也與全台影迷一同開啟了充滿希望與「好運」的2026年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中