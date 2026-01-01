王瞳跨年開唱萬人嗨翻 後台「這1物」讓她感受到幸福

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳跨年與所屬的「霸氣樂團」受邀前往雲林西螺開唱，現場湧入萬名粉絲，團員們在台上展現超強感染力，將現場氣氛推向最高峰。

王瞳所屬的「霸氣樂團」受邀至西螺演出，現場氣氛嗨到最高點。（民視提供）

剛結束《好運來》殺青的王瞳，這次來到西螺跨年顯得格外興奮。她透露，原本擔心戶外演出天氣不穩，沒想到天公作美，她感性表示：「真的很感恩沒有下雨。能夠在殺青後跟支持我們的觀眾一起倒數、同樂，感覺非常幸福。」

于浩威（左）、王瞳跨年夜受邀至西螺演出。（民視提供）

「霸氣樂團」的粉絲（左二）送火鍋到演出後台，讓于浩威（左起）、王瞳、小頭、阿修羅感受到暖意。（民視提供）

最令王瞳動容的是，台下放眼望去，幾乎都是追隨她作品多年的忠實觀眾。她開心地說：「現場看到真的都是有看《好運來》的影迷，這對我來說是當演員最棒的榮耀。」熱情的粉絲不僅用尖叫聲應援，更擔心偶像餓著，紛紛將在地美食送到後台，讓王瞳驚喜直呼：「在後台竟然還有熱騰騰的火鍋可以吃，超幸福。」

面對2026年，王瞳引用聖經名言勉勵自己：「忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑。」至於新年願望，她則俏皮地說還在構思中，並歡迎粉絲提供建議。

于浩威告假《豆腐媽媽》，陪伴影迷過跨年夜。（民視提供）

主唱于浩威同樣感觸良多。跨年夜他在台上揮灑汗水，享受拿起麥克風的每一刻，而螢幕上則播放著他的作品《豆腐媽媽》，讓他倍感充實。身為「暖男爸爸」的他，在跨年倒數的關鍵瞬間，立刻撥通視訊電話給老婆。

于浩威在社群感性告白：「隔著螢幕跟老婆孩子一起跨年，雖然兒子已經睡著了，但知道妻兒在平平安安等我回家，就是無比的安全感。」他稱2025年因為有家人的陪伴感到非常幸福。展現鐵漢柔情之餘，他也發揮「拚命三郎」的精神，元旦當天便馬不停蹄趕回攝影棚繼續拍攝《豆腐媽媽》，敬業程度令人佩服。

「霸氣樂團」小頭（左起）、于浩威、王瞳、阿修羅跨年夜受邀至西螺演出。（民視提供）

隨著「霸氣樂團」與全場觀眾高喊新年快樂，絢爛煙火在西螺大橋上方綻放。這場演出不僅是音樂饗宴，更是影迷與演員之間最溫暖的聚會。霸氣樂團成功用作品與歌聲征服西螺，也與全台影迷一同開啟了充滿希望與「好運」的2026年。

