傻眼！跨年主持人肩帶斷了 梁文音露黑Bra辣成這樣

〔記者張釔泠／台北報導〕2026 新北八里跨年晚會在寒冷天氣中登場，由新世代樂團 PALLAS 帕拉斯揭幕，以青春搖滾曲風點燃全場，緊接著上台的babyMINT則穿上白色小精靈造型，一口氣帶來三首熱舞歌曲，青春活力瞬間讓現場溫度直線上升。

梁文音在低溫中性感上陣。（寬寬整合提供）

梁文音性感現身，西裝外套內只穿黑色Bra，展現緊實身材，她準備了《三個願望》、《最幸福的事》、《分手後不要做朋友》組曲，溫柔又穩定的唱功讓直播聊天室瞬間刷滿留言，網友直呼「這樣的唱功沒有入圍金曲獎是最大遺珠」。更讓人佩服的是，梁文音完成八里演出後立刻南下趕往屏東，被大讚是跨年夜最拚行程的歌手之一。

動力火車許願長到165公分。（寬寬整合提供）

動力火車一開口，八里河畔立刻變成大型合唱現場，熟悉旋律一響，全場自動接唱。尤秋興還在台上分享新年新希望，笑說希望明年能長到165公分，主持人黃鐙輝立刻接招比高音，現場笑聲不斷，甚至當場「拜師學唱」，讓氣氛又嗨又鬧。

緊接著登場的賴晏駒在低溫中穿上簍空挖洞造型服裝，帶著舞者直接火力全開，《BOY TOY》、《魚水深情》等5首歌節奏一首比一首狠。人氣男團 U:NUS 的粉絲從前一晚就開始等待，團員擔心大家體力不支，特別與主持人走到台下分送小點心補充能量，超貼心舉動立刻引發掌聲，此外也送上好消息，明年即將出第二張正規專輯。

陳華獻上新歌首唱。（寬寬整合提供）

陳華則選在八里舞台首唱新歌《減傷》，預告歌曲將於一月正式發行，讓現場歌迷搶先聽到。實力唱將以莉·高露 Ilid·Kaolo 一上台，連續帶來三首主打歌曲，溫暖嗓音在河畔緩緩鋪開，網友留言直說「根本是台灣的小野麗莎」，療癒感十足。

梁舒涵帶著師弟Dylan登台。（寬寬整合提供）

主持人梁舒涵帶著年僅16歲的瑞典混血小師弟Dylan首度站上跨年舞台。梁舒涵以勁歌熱舞開場，沒想到第一首歌時服裝肩帶鍊意外斷裂，但舞台經驗豐富的她臨危不亂，依舊完整完成演出，專業度獲得滿場掌聲。首次站上大型舞台的 Dylan 則坦言相當緊張，也很誠實地對著觀眾說「今天真的好冷」，真實反應讓現場笑聲四起。

