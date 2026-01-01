自由電子報
娛樂 最新消息

李沛旭操肌回歸演藝圈 筋肉人體魄球星也看傻

「外景主持人組」也不遑多讓，班傑、吉雷米、徐愷、八弟蕭志瑋、戴谷年（ELMO），從賽前互嗆到賽中崩潰，笑點十足。（好看娛樂提供）「外景主持人組」也不遑多讓，班傑、吉雷米、徐愷、八弟蕭志瑋、戴谷年（ELMO），從賽前互嗆到賽中崩潰，笑點十足。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題一路飆升，本週迎來「最強男演員組」的正面對決，李沛旭、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂，肌肉、爆發力一次到位。另一邊，「外景主持人組」也不遑多讓，班傑、吉雷米、徐愷、八弟蕭志瑋、戴谷年（ELMO）強勢參戰，從賽前互嗆到賽中崩潰，笑點十足。

龍語申嗆聲沒有對手，信心十足。（好看娛樂提供）龍語申嗆聲沒有對手，信心十足。（好看娛樂提供）

李沛旭以筋肉人形象現身。（好看娛樂提供）李沛旭以筋肉人形象現身。（好看娛樂提供）

其中，首次挑戰男單賽事的龍語申，賽前就霸氣放話「要先有對手！」氣場全開。李沛旭則以長年自律健身，這次參賽自嘲：「現在才回歸演藝圈！」驚人的體魄也讓其他對手倒退三步，身材震懾全場，連擔任大來賓的前職籃球員林力仁都忍不住驚呼「太震驚了！」但面對掌聲與關注，李沛旭卻一派淡定，謙稱現階段最重要的是「求平安、注意安全」。

身為高雄人的許仁杰賽前幽默喊話其他選手「給點面子」，笑說比完要帶大家去高雄吃好料，十足地主魅力。至於全場最年輕的簡劭峰，一開口就向前輩嗆聲：「平常都是看各位演，這次該輪到我了吧！」現場氣氛瞬間沸騰。平日就接觸龍舟運動的他，在高強度賽事中展現出驚人耐力與意志力，被大來賓一致點名是本集最大黑馬。

八弟蕭志瑋累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元親自陪跑。（好看娛樂提供）八弟蕭志瑋累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元親自陪跑。（好看娛樂提供）

外景主持人組同樣戲劇張力爆表，八弟蕭志瑋賽前狠話連發，自信表示「你們惹不起」，結果比賽進行到一半卻累到迷失方向，關鍵時刻老婆元元在場邊化身最強應援，甚至親自陪跑，才讓八弟順利完成賽事。完賽後八弟感性告白：「老婆是我最大的後盾，希望能完賽證明給她看。」甜蜜畫面也成為本集最閃一幕。

本週迎來「最強男演員組」的正面對決，李沛旭（中）、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂，肌肉、爆發力一次到位。（好看娛樂提供）本週迎來「最強男演員組」的正面對決，李沛旭（中）、許仁杰、梅賢治、林家佑、龍語申、簡劭峰齊聚一堂，肌肉、爆發力一次到位。（好看娛樂提供）

節目中更驚喜加入守護健康的白袍醫師參戰，醫師們氣勢十足、放話「絕對不會輸」，當專業自律對上藝人與主持群，戰況全面升級，體能與意志的交鋒讓賽場瞬間成為真正的戰場。

除了電視節目火力全開，《最強的身體》也正式宣佈重磅消息，實體賽事《最強身體明星對抗賽：狂人之戰》2026首戰將於 1 月 11 日下午 1 點在高雄鳳山體育館盛大開打。首波公布卡司包含彭小刀、高英軒、「陽光王子」吳承恩、董哲瑋，以及 HUR+ 音樂團體成員裴頡、C.Holly、林詩雅，重量級名單陸續解鎖，勢必掀起新一波話題。

