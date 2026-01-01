AOA權珉娥發文後獲救 公司急發聲對惡評出手

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈在新年第一天就傳揪心消息！女團AOA前成員權珉娥驚傳陷入極端情緒狀態，透露在元旦做出極端選擇，所幸在關鍵時刻被人及時發現、送醫救回，引發網友譁然；稍早所屬公司急發聲明，指出將對惡意評論網友採取法律途徑。

權珉娥在元旦做出極端選擇，所幸被人及時救回。（翻攝自X）

權珉娥過去公開坦承長期飽受憂鬱症、失眠所苦，離團後也持續接受治療，近年一度傳出狀況好轉。然而，她在1日凌晨於社群平台寫下情緒激烈的貼文，提到多年來承受的指責與誤解，字字透露出深層痛苦，暗示想「消失」。

請繼續往下閱讀...

所幸，貼文發出約兩小時後，權珉娥再度更新動態，透露自己在意識模糊之際聽到有人呼喊、將她喚醒，最終逃過一劫。消息傳出後，粉絲紛紛湧入留言區祈禱，盼她平安度過這道難關。

對此，公司直指近期網路上針對權珉娥的惡意評論、人身攻擊與不實指控層出不窮，公司已開始蒐證，將對相關人士採取法律行動。

聲明中更強調，即便雙方合約已期滿，仍維持良好關係，公司也會持續協助她的相關行程，並呼籲外界停止揣測與傷害性的言論。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法