10億身家女星爆兒時「進警局」 幾十年秘密公開

〔記者張釔泠／台北報導〕擁有10億身家、號稱「財富女神」的王宥忻為慶祝老公翁總生日以及度二婚蜜月，不惜重金花費400萬元，邀請旗下IPAPA系統的109位夥伴遠赴越南，展開為期五天四夜的「探索之旅」。

王宥忻為老公慶生打造越南之旅。（女神愛啪啪提供）

這場旅程不僅是員工福利，更在王宥忻的帶領下，演變成一場集體生命翻轉的見證。王宥忻霸氣表示：「我希望帶領夥伴看到的不只是美景，更是要在挑戰中看見自己的潛能。」

在北越沙壩（Sapa）面對零下一度的低溫，王宥忻帶領團隊展現了驚人的意志力，挑戰赤腳行走在崎嶇礫石路上登山5公里。王宥忻回憶這段過程時說道：「當時腳下的冰冷與砂石的刺感非常深刻，但我告訴夥伴們，我們要用身體去感受大地，當你能克服生理的恐懼，心靈就會變得無比強大。」

王宥忻組「F40」女團。（女神愛啪啪提供）

隨後，由她領軍的「F40 」女團更在高達海拔2000公尺上大跳神曲《愛啪啪》，讓現場熱度爆表。而最令她感動的，是下山時原本雲霧繚繞的天空突然散開，出現了罕見的「彩虹光球」，連當地導遊都表示從未見過。

除了事業上的成績，王宥忻也分享她人格養成的往事。她童年曾因朋友錢不見了，被母親直接載到警察局做筆錄，這讓年幼的她曾誤以為母親不信任自己。直到多年後與母親把話說開，才發現母親當時的苦衷。

王宥忻回憶兒時陰影。（女神愛啪啪提供）

王宥忻表示：「我媽媽告訴我，她是因為相信我，才帶我去警察局，要我把真相說出來，證明自己的清白。這件事讓我學到，親子或夥伴間如果溝通不透徹，誤會真的會深埋幾十年。所以我現在經營團隊面對人生課題，最看重的就是真實與坦承。」

