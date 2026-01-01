陳大天閃兵後曝喜訊！元旦宣布結婚 甜吻小9歲劉樸

劉樸（右）說，陳大天帶給她滿滿的安全感。（伊林娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年新年傳來喜訊！陳大天與交往6年的女友劉樸正式登記結婚。兩人特別選在陳大天求婚滿一週年的2025年12月29日，至戶政事務所完成登記。劉樸開心表示，從今以後多了一個「陳太太」的新身份，大家也可以叫大天「劉先生」了。

劉樸（左）與陳大天（右）的愛犬蝦米（中）也參加兩人登記結婚。（伊林娛樂提供）

劉樸（右）、陳大天（左）和愛犬蝦米（中）是最親的一家人。（伊林娛樂提供）

這段姻緣始於6年前，媒人阿Ken邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉樸上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒後，劉樸才答應見面，3個月後兩人正式交往。去年底，劉樸去看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》，演出後陳大天告白求婚成功。

劉樸和陳大天登記結婚，媒人阿Ken擔任結婚證人。（伊林娛樂提供）

登記當天，除了雙方至親好友，阿Ken親到場、15歲的愛犬「蝦米」也盛裝出席，劉樸感性表示，認定與陳大天一生相伴是經過6年磨合的結果，「貼心溫暖有責任感，善良孝順，重視我、支持我，讓我很有安全感」。

劉樸開心出示結婚書約。（伊林娛樂提供）

登記隔天，陳大天已默默為劉樸寫好一首歌，並搭配結婚花絮成為劉樸私藏的MV。劉樸透露，看MV當下已哭得唏哩嘩拉，對陳大天可愛又浪漫的舉動感動不已。她甜蜜說道，陳大天對她的好和承諾是不用講話的，「因為是每一天的小日常」，兩人在最成熟的階段決定相守一生。

劉樸（右）與陳大天（左）在交往6年後登記結婚。（伊林娛樂提供）

