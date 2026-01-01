自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳大天閃兵後曝喜訊！元旦宣布結婚 甜吻小9歲劉樸

劉樸（右）說，陳大天帶給她滿滿的安全感。（伊林娛樂提供）劉樸（右）說，陳大天帶給她滿滿的安全感。（伊林娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年新年傳來喜訊！陳大天與交往6年的女友劉樸正式登記結婚。兩人特別選在陳大天求婚滿一週年的2025年12月29日，至戶政事務所完成登記。劉樸開心表示，從今以後多了一個「陳太太」的新身份，大家也可以叫大天「劉先生」了。

劉樸（左）與陳大天（右）的愛犬蝦米（中）也參加兩人登記結婚。（伊林娛樂提供）劉樸（左）與陳大天（右）的愛犬蝦米（中）也參加兩人登記結婚。（伊林娛樂提供）

劉樸（右）、陳大天（左）和愛犬蝦米（中）是最親的一家人。（伊林娛樂提供）劉樸（右）、陳大天（左）和愛犬蝦米（中）是最親的一家人。（伊林娛樂提供）

這段姻緣始於6年前，媒人阿Ken邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉樸上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒後，劉樸才答應見面，3個月後兩人正式交往。去年底，劉樸去看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》，演出後陳大天告白求婚成功。

劉樸和陳大天登記結婚，媒人阿Ken擔任結婚證人。（伊林娛樂提供）劉樸和陳大天登記結婚，媒人阿Ken擔任結婚證人。（伊林娛樂提供）

登記當天，除了雙方至親好友，阿Ken親到場、15歲的愛犬「蝦米」也盛裝出席，劉樸感性表示，認定與陳大天一生相伴是經過6年磨合的結果，「貼心溫暖有責任感，善良孝順，重視我、支持我，讓我很有安全感」。

劉樸開心出示結婚書約。（伊林娛樂提供）劉樸開心出示結婚書約。（伊林娛樂提供）

登記隔天，陳大天已默默為劉樸寫好一首歌，並搭配結婚花絮成為劉樸私藏的MV。劉樸透露，看MV當下已哭得唏哩嘩拉，對陳大天可愛又浪漫的舉動感動不已。她甜蜜說道，陳大天對她的好和承諾是不用講話的，「因為是每一天的小日常」，兩人在最成熟的階段決定相守一生。

劉樸（右）與陳大天（左）在交往6年後登記結婚。（伊林娛樂提供）劉樸（右）與陳大天（左）在交往6年後登記結婚。（伊林娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中