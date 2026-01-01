自由電子報
娛樂 最新消息

謝京穎「夢見蛇」揭雙胞胎性別 張書偉驚呆摀嘴不敢置信

張書偉、謝京穎舉辦寶寶性別趴，兩人揭曉前超緊張。（翻攝自臉書）張書偉、謝京穎舉辦寶寶性別趴，兩人揭曉前超緊張。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎去年喜曝懷雙胞胎，她今（1日）透過臉書分享性別趴，首度公開腹中寶寶是女娃，甜蜜畫面引起討論。

謝京穎於2025年最後一天，發文回顧過去一年生活點滴，她感謝家人與支持者的陪伴，並寫下：「過了今天就都是新的開始，相信新的一年，一樣會有滿滿的驚喜，提前預祝大家新年快樂。」文末的兩個表情符號也立刻引起網友熱烈猜測寶寶性別。

張書偉得知雙胞胎是女娃，露出不敢置信的表情，謝京穎則瞪大雙眼超驚訝。（翻攝自臉書）張書偉得知雙胞胎是女娃，露出不敢置信的表情，謝京穎則瞪大雙眼超驚訝。（翻攝自臉書）

謝京穎公開性別趴影片，她與老公皆穿藍色系服裝，張書偉笑說：「因為我沒有粉紅色的衣服，藍色比較好搭配。」被問到寶寶性別，張書偉一度結巴：「我…我自己的第六感，我坦白說，我覺得是男生。」還補一句：「我們家三個男的啊！」謝京穎立刻回嘴：「我們家三個女的啊！」兩人互嗆之餘，還討論染色體分配，張書偉說：「是爸爸為主啊！」謝京穎則分享自己夢見蛇的直覺：「我覺得是男生的原因，是因為，我在確定懷孕的過幾天，我就做了一個夢，夢到了一堆蛇，所以我就覺得是男生。」

等到揭曉時，兩人緊張喊著「等一下」，看到粉紅色氣球飛出那一刻，謝京穎瞪大雙眼、狂拍手，張書偉則露出驚訝表情，一度摀嘴不敢置信，兩人開心到說不出話，隨後甜蜜擁抱，畫面暖心又逗趣。

謝京穎喜懷雙胞胎，近來舉辦寶寶性別趴。（翻攝自臉書）謝京穎喜懷雙胞胎，近來舉辦寶寶性別趴。（翻攝自臉書）

謝京穎在臉書寫下心情：「2026年的第一天與大家分享幸福，這是送給寶寶們第一份的儀式感，以及我們即將進入下個階段的期待，第一次性別趴看到爸媽都穿同一種顏色的服裝，其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶。」她不忘恭喜老公張書偉「入住女子宿舍」、「老公的前世情人來了，一次還兩個」。

